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«Лукашенко короновался как вор в законе». В Минске прошла тайная инаугурация
23 Сентября 2020 659 1 Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко настолько ослаб на фоне массовых народных протестов против него, что не смог провести инаугурацию открыто. Официальное вступление в должность президента пришлось проводить в закрытом формате. Мероприятие прошло во Дворце независимости в Минске, которая считается резиденцией главы государства. В Москве об инаугурации только догадывались.
«Тайный» президент Белоруссии
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко после выборов 9 августа, которые западные страны назвали сфальфицированными, полтора месяца не мог объявить об инаугурации – официальном вступлении в должность президента. Правящий республикой на протяжении 26 лет, Лукашенко столкнулся с массовыми митингами против него и его нахождения у власти. Он опасался открыто объявить об инаугурации, приписав себе поддержку более 80% избирателей.
- По словам источников в Кремле, у Лукашенко оставалось два варианта: провести инаугурацию в закрытом формате или сделать ее телевизионную съемку. Союзник Путина принял решение сделать все за закрытыми дверями, чтобы не вызвать народного гнева и не усилить многотысячные выступления против себя, которые он подавляет полицейским насилием.
- От этого само мероприятие выглядело крайне странно. Как пишет БелТА, Лукашенко принес присягу народу на белорусском языке и подписал соответствующий документ. Глава ЦИК Лидия Ермошина вручила его удостоверение президента. При этом страны ЕС объявили, что после 9 октября не будут считать Лукашенко законным президентом Белоруссии, следовательно, никаких контактов и переговоров на международном уровне не предвидится.
- Согласно белорусским законам, новый президент должен вступить в должность не позднее, чем через два месяца после выборов. Поэтому у Лукашенко было время до 9 октября. По данным портала Tut.by, об инаугурации 23 сентября не знали даже в правительстве Белоруссии.
- Член президиума Координационного совета Павел Латушко сравнил тайную инаугурацию Лукашенко «воровской сходкой для коронации очередного вора в законе». «Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников», – сказал Латушко, добавив, что для граждан Белоруссии Лукашенко теперь «никто».
- На закрытое мероприятие нелегитимный президент республики пригласил высших должностных лиц, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, а также различных деятелей науки, спорта и искусств. Посла России в Белоруссии не оказалось среди приглашенных. Россия одна из немногих стран поддержала Лукашенко. Президент Владимир Путин выделил своему коллеге 1,5 млрд долларов из резервов России.
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