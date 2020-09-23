«Лукашенко короновался как вор в законе». В Минске прошла тайная инаугурация 659 1 Политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко настолько ослаб на фоне массовых народных протестов против него, что не смог провести инаугурацию открыто. Официальное вступление в должность президента пришлось проводить в закрытом формате. Мероприятие прошло во Дворце независимости в Минске, которая считается резиденцией главы государства. В Москве об инаугурации только догадывались.