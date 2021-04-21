Лимиты и прогрессивная шкала. Россиян предложили ограничить в потреблении электричества 436 3 Экономика

Лоббирование повышения тарифов на электроэнергию для россиян до «экономически обоснованных» уровней продолжается. В предыдущий раз рабочая группа Госсовета по проблемам электроэнергетики выступила с предложением повысить тарифы для «богатых» и за счет этого субсидировать электричество для «бедных» россиян. Теперь Союз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с идеей установить квоты на потребление электроэнергии и ввести прогрессивную шкалу тарифов, сообщают «Известия».