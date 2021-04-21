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Лимиты и прогрессивная шкала. Россиян предложили ограничить в потреблении электричества

21 Апреля 2021 436 3 Экономика
Лимиты и прогрессивная шкала. Россиян предложили ограничить в потреблении электричества

Лоббирование повышения тарифов на электроэнергию для россиян до «экономически обоснованных» уровней продолжается. В предыдущий раз рабочая группа Госсовета по проблемам электроэнергетики выступила с предложением повысить тарифы для «богатых» и за счет этого субсидировать электричество для «бедных» россиян. Теперь Союз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с идеей установить квоты на потребление электроэнергии и ввести прогрессивную шкалу тарифов, сообщают «Известия».

Для россиян придумывают новые ограничения

  • «Низкие» тарифы на электроэнергию для российского населения не оставляют в покое бизнес. Союз потребителей России написал письмо на имя главы правительства Михаила Мишустина с предложением ввести в стране прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию, пишут «Известия». Это позволит экономить электричество, поскольку граждане будут платить больше при расходе выше квоты. Также бизнес освободят от перекрестного субсидирования, которое обходится ему в 239 млрд руб. в год.
  • По словам председателя Союза Петра Шелища, россиян ограничат в потреблении максимум в 100 кВт/ч в месяц на человека. На всех людей, дополнительно проживающих в квартире, будет выдаваться еще по 50 кВт/ч в месяц. Для домов с элеткроплитами норматив будет повышен в 1,5 раза. Однако каждый регион сможет сам выставлять норматив в зависимости от длины светового дня и географической широты.
  • За каждые дополнительные 100 кВт/ч придется платить повышенный тариф. При этом все, что будет сверхнормы, будет приближены к «экономически обоснованным тарифами». Это освободит бизнес от необходимости платить за граждан 239 млрд руб. в год.
  • Это не первая попытка добиться повышения тарифов для россиян. Рабочая группа Госсовета по электроэнергетике также выступила с предложением повысить тарифы до «экономически обоснованных» и за счет «богатых» субсидировать электроэнергию для «бедных» россиян.
  • Важно отметить, что в 2020 году при снижении потребления электроэнергии по всей стране энергетики взвинтили цены до максимальных значений, чтобы не терять прибыль. В опте 1 МВт/ч стоил 2540 руб. в европейской части страны и 1780 руб. на Урале и в Сибири. Промышленные предприятия, которые и субсидируют население, заявили, что это нарушает рыночную логику – при избытке мощностей цена должна падать, а не расти.
  • По мнению замруководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олега Колобова, россияне платят на 30-50% меньше, чем должны. Меньше всего «недоплачивают» в Москве – менее 1 руб., но в некоторых регионах разница в «рыночной» стоимости и фактической составляет 40-45 руб. за кВт/ч.

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  • В Минэнерго на предложение Союза потребителей заявили, что правительство не рассматривает прогрессивную шкалу для населения. Однако до этого Минстрой поддержал идею рабочей группы Госсовета. Обсуждение продолжается, но в Минэнерго заверяют – государство регулирует тарифы для населения и намерены сдерживать их рост.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Л
12:02 1 0
Лина:

"Это освободит бизнес от необходимости платить за граждан 239 млрд руб. в год." Вот о ком заботится власть на самом деле, остальное можно не слушать.

И
10:51 1 0
И.И..:

правда есть оговорка-на человека. а если человек живет один, он от этого перестает быть человеком и платит по прогрессивке? ему что, гастарбайтеров к себе прописать?

И
10:49 2 0
И.И..:

70 кВт берет только холодильник. электро плита с духовкой мотают еще больше. есть еще пылесос, утюг , освещение и комп... какие 100-150 квт????? маразм и нужда крепчают ежедневно. если бы излишки электроэнергии пользовались еще спросом за рубежом, но там предпочитают покупать дороже у соседей, нежели субсидировать милитаризм и угрозы со стороны РФ.

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