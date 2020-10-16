Ипотечное жилье заберут уже в следующем году. Схема властей проста 600 0 Экономика

В 2020 году кроме антирекордов, связанных с рецессией, доходами россиян и падением рубля, в российской экономике будут и настоящие рекорды. Например, ипотечный бум, который, по словам руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, приведет к тому, что россияне по итогам года заключат более 1,5 млн ипотечных договоров на сумму 3,7 трлн руб. Однако в Центробанке этому не рады – на рынке ипотеки надувается пузырь и возможен перегрев, предупреждает глава департамента банковского надзора Александр Данилов. Почему же власти это не беспокоит? Дело в том, что они сосредоточены на строительном бизнесе, а банкам поручили быстро решать вопросы с плохими заемщиками и повторно продавать ипотечные квартиры.