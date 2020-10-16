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Ипотечное жилье заберут уже в следующем году. Схема властей проста

16 Октября 2020 600 0 Экономика
Ипотечное жилье заберут уже в следующем году. Схема властей проста

В 2020 году кроме антирекордов, связанных с рецессией, доходами россиян и падением рубля, в российской экономике будут и настоящие рекорды. Например, ипотечный бум, который, по словам руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, приведет к тому, что россияне по итогам года заключат более 1,5 млн ипотечных договоров на сумму 3,7 трлн руб. Однако в Центробанке этому не рады – на рынке ипотеки надувается пузырь и возможен перегрев, предупреждает глава департамента банковского надзора Александр Данилов. Почему же власти это не беспокоит? Дело в том, что они сосредоточены на строительном бизнесе, а банкам поручили быстро решать вопросы с плохими заемщиками и повторно продавать ипотечные квартиры.

Ипотечная схема не в пользу граждан

  • До 31 декабря 2021 года в России будет действовать льготная ипотека. Гражданам она подается как поддержка семей и улучшение условий проживания, застройщикам – как антикризисная помощь. Президент Путин расхваливает правительство Михаила Мишустина за продление сроков «доступной» ипотеки еще на год. Сам Мишустин называет программу «одной из самых успешных антикризисных мер». Но не объясняет, почему антикризисная мера, введенная во время пандемии, должна действовать весь следующий год.
  • Суть льготной ипотеки сводится к следующему: по ставке 6,5% можно взять жилье до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Московской и Ленинградской областях. Во всех остальных регионах сумма кредита составит 6 млн руб. Положительный момент программы – снижение платежей по ипотеке на 20-25%. Но он перекрывается негативным – стоимость жилья из-за ажиотажного спроса подскочила на 10%. При этом рост цен вызван не ростом экономики, а обесцениванием рубля. То есть цена квадратных метров сейчас – результат спекуляции.
  • Для граждан эффект льготной ипотеки сводится к нулю – экономя на процентах, они переплачивают за квадратные метры. Как говорят эксперты, люди в состоянии ажиотажа смотрят не на само жилье и его цену, а на проценты и ипотечные платежи. Это смещение внимания сыграет с ними злую шутку. Вместе с тем сами застройщики продают лучшие предложения вне рынка, а массе сбывают неликвид по завышенной стоимости. Самое интересное – пока все довольны и считают, что выиграли от сделки.
  • В результате по итогам года в России будет заключено 1,5 млн ипотечных договоров на сумму 3,7 трлн руб. Застройщики смогут построить на эту сумму низкокачественного панельного жилья и увеличить до максимума свои прибыли. Как сказал Мишустин, это поддержка строительной отрасли, которая «оказалась в непростой ситуации из-за коронавируса». Другими словами, девелоперы не смогли обеспечить соответствие ценообразование реальным возможностям населения и теперь граждане спасают их благосостояние.
  • Однако если застройщикам власти помогают, то населению – нет. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, сейчас ипотека выдается «недостаточно платежеспособным» гражданам, которые не смогут ее оплачивать в последующем. Реально позволить себе ипотеку могут не более 60% граждан, даже если ставка будет 0%, говорит Моисеев.
  • Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов отмечает, что в России еще не было ипотечного кризиса, но кредиты раздаются заведомо плохим должникам, у которых почти нет сбережений или тем, кто берет потребительский кредит на первый взнос. Почему же это не волнует российские власти?
  • Ответ на этот вопрос очень прост – ни банки, ни застройщики, ни правительство не беспокоится по поводу плохих заемщиков и кредитов потому, что до 90% ипотеки выдается на первичном рынке. До заселения граждане живут где-то и ждут, когда их жилье достроится. Большинство объектов должно будет сдаваться в 2021 году. Тогда же эксперты прогнозируют ипотечный кризис.
  • Что случится, если ипотечник без квартиры лишится дохода и не сможет обеспечивать выплаты по кредиты? Банки не потребуется его выселять, судиться с ним и добиваться выплат. Квартира в недостроенном доме перейдет в собственность банка и будет продана повторно новому заемщику, возможно, с небольшой скидкой в 15%. Первоначальный взнос плохого заемщика растворится в банковской системе. Поэтому пострадают только граждане. Ну, а те, кто продолжат крутиться в долговой кабале, обеспечат режиму политическую стабильность.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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