Льготная ипотека привела к росту цен на жилье. Набиуллина нашла способ исправить ситуацию 138 1 Экономика

Программа льготной ипотеки, введенной правительством во время кризиса, привела к увеличению стоимости жилья, что сделало покупку квартир для россиян еще более недоступной, чем это было до ее введения. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила способ сделать льготную ипотеку более доступной, предупредив, что дальнейшее снижение ипотечных ставок может привести к формированию пузырей на финансовом рынке.