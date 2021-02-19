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Льготная ипотека привела к росту цен на жилье. Набиуллина нашла способ исправить ситуацию
19 Февраля 2021 138 1 Экономика
Программа льготной ипотеки, введенной правительством во время кризиса, привела к увеличению стоимости жилья, что сделало покупку квартир для россиян еще более недоступной, чем это было до ее введения. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила способ сделать льготную ипотеку более доступной, предупредив, что дальнейшее снижение ипотечных ставок может привести к формированию пузырей на финансовом рынке.
- Глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала свое мнение о программе льготной ипотеки правительства, участники которой могут приобрести жилье получив кредит под 6,5% годовых. По ее словам, такой подход не является эффективным. Наоборот, во многих регионах программа спровоцировала рост цен на жилье, что перекрыло выгоду для покупателя от низкой ставки.
- Набиуллина считает, что для стимулирования рынка и оказания поддержки заемщикам необходимо применять адресные меры, например, создать программу льготной ипотеки для молодых семей или сосредоточиться на региональных программах поддержки заемщиков.
- Глава Центробанка выступила с предупреждением о том, что ипотечные ставки должны соответствовать рыночным условиям, так как их искусственное занижение приведет к возникновению "пузырей на финансовом рынке", а также будет способствовать дальнейшему росту цен, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, пишет РИА Новости.
- Напоминаем, что программа льготной ипотеки начала действовать в апреле прошлого года. Согласно условиям программы, ипотеку под 6,5% годовых в размере 12 млн рублей могут получить жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, для жителей других регионов России сумма кредита ограничена 6 млн рублей.
- Введение льготной ипотеки привело к серьезному росту цен на недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынках, снижению средней ипотечной ставки до 7,36% годовых, а также увеличению долговых обязательств россиян по ипотечным кредитам до рекордных показателей в 9,1 трлн рублей.
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- Ранее "Капитал страны" сообщал, что после введения программы льготной ипотеки застройщики резко сократили ввод нового жилья, для увеличения цен на квадратный метр и собственного дохода. Так, в Москве количество введенного жилья упало на 10,7% за 10 месяцев, а в Подмосковье - 21,7%. Такая стратегия привела к росту прибыли застройщиков на 38-52% за 10 месяцев.
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вод в строй нового жилья упал из за карантина, оттока мигрантов домой и всеобщего роста цен на все, в т.ч. и на строительные материалы.снижение предложения на рынке нового жилья, а так же доступность кредитов и вызвала рост стоимости недвижимости по всей стране. кроме этого ЦБ постарался уронить рубль обесценив его и запустив неконтролируемый рост цен и тарифов. ограничение покупательской способности через рыночную ставку ипотеки ни к чему не приведет, застройщик будет недополучать прибыль, сократит строительные работы, что автоматически повысит стоимость жилья. причина всего кроется в действиях государства и ЦБ, а не в ком то и чем то другом, ибо именно они и пускают мыльные пузыри всем россиянам.