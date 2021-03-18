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«Кто как обзывается…» Путин ответил Байдену на «убийцу» детской поговоркой
18 Марта 2021 141 0 Политика
Президент России Владимир Путин отреагировал на слова своего «американского коллеги» Джо Байдена о том, что он «убийца». В ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя глава государства «без иронии и без шуток» пожелал Байдену здоровья, передает «Интерфакс».
Без иронии и шуток
- Глава России Владимир Путин ответил президенту США Джо Байдену на его слова о том, что он «убийца». В действительности Байдена спросил репортер ABC News, считает ли он Путина «убийцей» (killer), на что президент США сказал: «Хм… Да, я считаю» (Hmm… Yes, I do).
- Путин отметил, что лично знаком с Байденом и хотел бы пожелать ему здоровья. «Без иронии и без шуток», – подчеркнул президент. После этого Путин заявил: «Когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало, мы всегда там видим себя» (цитата по «Интерфаксу»).
- По мнению Путина, люди всегда перекладывают на другого человека то, «чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». Припомнил президент и детскую присказку: «Кто как обзывается, то так и называется». «И это неслучайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл психологический очень глубокий в этом», – отметил Путин.
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- Далее президент порассуждал о том, как складывалось сознание «американского истеблишмента». По его словам, освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения – «с прямым геноцидом индейских племен». Таким образом Путин намекнул, что американцы сами «убийцы». Между тем, представители российского истеблишмента уже заговорили о разрыве отношений России и США.
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