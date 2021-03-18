«Кто как обзывается…» Путин ответил Байдену на «убийцу» детской поговоркой 141 0 Политика

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова своего «американского коллеги» Джо Байдена о том, что он «убийца». В ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя глава государства «без иронии и без шуток» пожелал Байдену здоровья, передает «Интерфакс».