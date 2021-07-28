Крупнейшие производители сигарет предупредили – табачная промышленность России может остановиться
28 Июля 2021 533 0 Экономика
Российская табачная промышленность может остановиться из-за мухи-горбатки, которая была обнаружена 16 июля Россельхознадзором в импортном табачном сырье. Ведомство временно запретило ввозить в Россию сырье из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави. По мнению производителей, запрет приведет к «неминуемой остановке» табачной промышленности, отпускам для десятков тысяч человек и падению налоговых поступлений в бюджет.
Муха поставила под угрозу табачную промышленность
- Премьер-министру Михаилу Мишустину шлют одно за другим письма, в которых просят запретить импорт, чтобы спасти отечественных садоводов или, наоборот, разрешить импорт, чтобы предотвратить остановку табачной промышленности. От имени табачной отрасли к главе правительства обратился исполнительный директор совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов, пишет «Коммерсант».
- Воронцов выразил общую позицию таких игроков рынка, как British American Tabacco, JTI и Philip Morris, которые выпускают порядка семи наиболее популярных марок сигарет в России. 16 июля Россельхознадзор обнаружил в партиях импортного сырья муху-горбатку, из-за чего весь импорт табака из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави в Россию оказался временно ограничен.
- Перечисленные страны поставляют в Россию 90% необходимого для смесей табака. Без него российские фабрики встанут, поскольку заменить сырье без нарушения рецептов нечем. Поэтому действующий запрет приведет к «неминуемой остановке» табачных фабрик, «вынужденным» отпускам десятков тысяч россиян, а также потерям бюджета от сокращения акцизов. Последний пункт наиболее чувствителен для правительства – в 2020 году оно собрало с сигарет 730 млрд руб., а в 2021 году повысило акцизы.
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- Россельхознадзор уже провел с бразильской стороной совещание и предложил снять запрет на поставки под гарантии того, что Бразилия примет меры по защите растений от насекомых. Того же самого ведомство ждет от других импортеров – Индии, ЮАР, Танзании и Малави. Табачные производители готовы организовать прямые консультации между Россельхознадзором и национальными службами стран-импортеров в ближайшие два дня, чтобы не допустить остановки производства.
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