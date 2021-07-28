Крупнейшие производители сигарет предупредили – табачная промышленность России может остановиться 533 0 Экономика

Российская табачная промышленность может остановиться из-за мухи-горбатки, которая была обнаружена 16 июля Россельхознадзором в импортном табачном сырье. Ведомство временно запретило ввозить в Россию сырье из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави. По мнению производителей, запрет приведет к «неминуемой остановке» табачной промышленности, отпускам для десятков тысяч человек и падению налоговых поступлений в бюджет.