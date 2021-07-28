Мишустина попросили ограничить ввоз импортных яблок. Они слишком дешево стоят

Дешевые яблоки из-за рубежа наносят ущерб отечественным хозяйствам, которые не могут конкурировать с ними по цене. В связи с этим российские садоводы просят премьер-министра Михаила Мишутина ввести ограничения на импорт доступной россиянам продукции.

Об этом сообщает «Коммерсант». Письмо главе правительства подписали руководители союза «Садоводы Кубани», Ассоциации садоводов Ставропольского края, союза «Садоводы Дагестана» и Ассоциации садоводов России.

По их словам, в 2021 году себестоимость выращивания яблок выросла в 1,5 раза из-за роста цены на удобрения, средства защиты от насекомых, горюче-смазочные материалы и тару. При этом яблоки из Молдавии и Ирана оказались доступнее по цене. Их поставки привели к падению оптовых цен вдвое.

Как отмечает представитель отрасли, сейчас себестоимость яблок составляет 30 руб. за 1 кг, а в опте они продаются по 15-25 руб. Это грозит закрытием малых и средних хозяйств, пишет глава Ассоциации садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов. Чтобы этого не произошло, бизнес требует ввести квоты в 40% от потребления яблок с апреля по сентябрь.

Это спровоцирует рост цен на яблоки и даже дефицит продукта. На отечественные яблоки приходится лишь 50% ассортимента, подчеркнули в сети «Верный». Российским садоводам следует научиться производить конкурентную продукцию, а не требовать преференций для себя в ущерб кошелькам россиян.