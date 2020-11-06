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Кризис плитке не помеха. Москва потратит 100 млрд руб. на благоустройство

6 Ноября 2020 459 0 Экономика

Дефицит городского бюджета в 1 трлн рублей в ближайшие три года не может помешать планам московских властей снова взяться за перекладывание плитки. В 2021 году финансирование благоустройства города вырастет в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом и достигнет 107 млрд руб. Для этого потребуется сэкономить на образовании, транспорте, инфраструктуре и полиции.

Плитка – это «инвестиции», а инвестиции – будущее

  • В 2021 году Москва пойдет на рекорд по расходам на «благоустройство». По информации «Открытых медиа», в следующем году столица потратит 107 млрд руб. на наведение красоты в городе. По отношению к текущему году траты на это увеличатся на 16 млрд руб. и в 1,5 раза превзойдут 2017 год с его «скромными» 69,8 млрд.
  • На благоустройство территорий жилой застройки будет выделено 9,8 млрд руб. На ремонт и содержание дворов – 29,7 млрд руб. Еще 1 млрд пустят на развитие районов. Благоустройство территорий образовательных учреждений направят 7,7 млрд руб. Расходы на содержание памятников и примыкающих к ним зон отдыха обойдутся бюджету в 7 млрд руб. за следующие три года. Это на 800 млн руб. больше, чем предусматривалось ранее.
  • При этом большие расходы на благоустройство должны будут компенсироваться снижением расходов на образование, транспорт, инфраструктуру и полицию. Транспорт получит на 86 млрд меньше, чем в этом году – 641 млрд руб., развитие коммунально-инженерной инфраструктуры – 103 млрд руб. вместо 119 млрд. Программа «Безопасный город» недополучит 5,6 млрд руб., на нее пойдет 37 млрд.
  • По словам мэра Москвы Сергея Собянина, расходы на благоустройство – это инвестиции. «Нереализованные проекты – это крах будущего», – говорил он, объясняя необходимость принять бюджет с рекордным в истории столицы дефицитом в 1 трлн руб.
  • В следующие три года дефицит достигнет 1,033 трлн руб. Чтобы покрыть его, столичным властям придется впервые с 2013 года выйти на рынок заимствований. По состоянию на 2020 год долг Москвы составляет всего 30 млрд руб. В 2021 году он вырастет на 396 млрд, в 2022-м – еще на 178,5 млрд, а в 2023-м – на 44,1 млрд.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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