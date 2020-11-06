Кризис плитке не помеха. Москва потратит 100 млрд руб. на благоустройство 459 0 Экономика

Дефицит городского бюджета в 1 трлн рублей в ближайшие три года не может помешать планам московских властей снова взяться за перекладывание плитки. В 2021 году финансирование благоустройства города вырастет в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом и достигнет 107 млрд руб. Для этого потребуется сэкономить на образовании, транспорте, инфраструктуре и полиции.