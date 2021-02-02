Кризис лег на плечи россиян. Данные Росстата о худшем падении экономики за 11 лет подтвердили это 272 0 Экономика

Росстат предварительно оценил падение экономики России в 2020 году в 3,1% ВВП. Фокус в обсуждении этой цифры сразу же сместился на то, что она оказалась лучше, чем ожидали почти все прогнозисты – от Минэкономразвития и Центробанка до МВФ и ВШЭ. Однако рецессия все равно стала самой масштабной с 2009 года. Более того, подробные данные показывают, что домохозяйства (то есть россияне) снизили конечное потребление на 8,6%, а в секторе госуправления расходы, напротив, выросли на 2,4%. Фактически это означает, что кризис Россия проходит преимущественно за счет граждан и их доходов.