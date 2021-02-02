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Кризис лег на плечи россиян. Данные Росстата о худшем падении экономики за 11 лет подтвердили это
2 Февраля 2021 272 0 Экономика
Росстат предварительно оценил падение экономики России в 2020 году в 3,1% ВВП. Фокус в обсуждении этой цифры сразу же сместился на то, что она оказалась лучше, чем ожидали почти все прогнозисты – от Минэкономразвития и Центробанка до МВФ и ВШЭ. Однако рецессия все равно стала самой масштабной с 2009 года. Более того, подробные данные показывают, что домохозяйства (то есть россияне) снизили конечное потребление на 8,6%, а в секторе госуправления расходы, напротив, выросли на 2,4%. Фактически это означает, что кризис Россия проходит преимущественно за счет граждан и их доходов.
Кризис за счет россиян
- Российская экономика в 2020 году показала худший результат за 11 лет и упала на 3,1% ВВП, пишет РБК со ссылкой на Росстат. Это меньше, чем прогнозировали чиновники и экономисты, но это, тем не менее, рекордное падение с 2009 года, когда экономика падала на 7,8%.
- Так, например, Минэкономразвития было наиболее оптимистично настроено и ожидало сокращения экономики на 3,8%, Центробанк допускал падение на 4-5%, «Центр развития» НИУ ВШЭ – на 4%, а Международный валютный фонд и Oxford Economics – на 3,6%.
- Впрочем, оценка Росстата носит предварительный характер. Издание «Коммерсант» допускает, что она может быть ухудшена. С другой стороны, Росстат в 2020 году не раз пересматривал статистику в лучшую сторону задним числом, поэтому не исключено, что падение экономики скрасят еще сильнее.
- Какими бы ни были последующие оценки, главное, из-за чего падала экономика, уже обозначено. Это прежде всего внутренний спрос, который упал на 5,2%. Но это средняя температура по больнице: домохозяйства (россияне и их семьи) сократили потребление на 8,6%, а госуправление, наоборот, увеличило его на 2,4%.
- Сокращение потребления обусловлено в том числе следующими моментами: из-за карантина гостиницы и рестораны потеряли 24,1% доходов, учреждения культуры и спорта – 11,4%, предприятия транспорта – 10,3%, организации, оказывающие прочие услуги – 6,8%. Общие доходы россиян обвалились на 3,5%. Фактически у людей стало гораздо меньше денег для прежнего уровня потребления.
- Пострадала и нефтяная экономика России – от сделки ОПЕК+ добыча нефти и газа в физическом выражении снизилась на 10,3%. Но россияне могли этого не заметить – выпадающие доходы от экспорта нефти больше ощутил на себя бюджет, дефицит которого пришлось покрывать за счет увеличения госдолга ради сохранения резервов.
- На фоне падения доходов резко выросли расходы в 2020 году на здравоохранение, которое получало средства на борьбу с пандемией, на госуправление и НКО – плюс 3,9%. Также рос и повышал прибыль сектор финансов и страхования, который благодаря льготной ипотеке и приходу граждан на биржу увеличил добавленную стоимость на 7,9%.
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- Таким образом, наибольшие экономические потери в 2020 году понесло население России. Это и будет влиять на последующее восстановление экономики – оно должно опереться на потребительский спрос, а он крайне слабый и неуверенный. В январе 2021 года явных улучшений не зафиксировано. Эксперты отмечают, что правительству надо постараться, чтобы восстановить рынок труда и спрос россиян на товары и услуги. Некоторые называют выборы в Госдуму в сентябре 2021 года поводом для увеличения выплат государства в адрес граждан.
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