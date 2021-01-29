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«Критичная ситуация». Чиновники уговаривают производителей не повышать цены на продукты
29 Января 2021 255 1 Экономика
С 15 января российские ритейлеры получают от поставщиков уведомления о повышении отпускных цен на продовольственные товары. Растут цены на кофе, чай, мясо, рыбу, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и крупы. Отдельные виды продуктов поставщики предлагают на 20% дороже, чем раньше. В итоге торговые сети призвали чиновников, если они в этом действительно заинтересованы, договориться с поставщиками о сдерживании цен, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.
Борьба за цены на полках продолжается
- Торговые сети пожаловались в Минсельхоз на уведомления о повышении цен на продукты, которые они начали получать с 15 января от поставщиков. По информации «Коммерсанта», они назвали происходящее «критичной ситуацией» и потребовали от чиновников вступить в прямые переговоры с производителями и поставщиками, чтобы они сдержали цены.
- По требованию президента Владимира Путина правительство в конце 2020 года заморозило до 1 апреля цены на сахар и подсолнечное масло. Профильные министерства – Минсельхоз и Минпромторг – занимаются мониторингом цен и могут, в случае их повышения, вводить ограничения.
- Причем, до этого вмешательство властей допускалось законом только при росте цен на 30% за месяц, но теперь «потолка» роста нет. А поскольку средний рост цен на продовольствие в 2020 году составил 6,7%, есть большое количество продуктов, которые могут попасть под госрегулирование.
- Минсельхоз прислушался к торговым сетям и начал переговоры с производителями продуктов питания. Правда, процесс носит неформальный характер – чиновники скорее интересуются причинами повышения цен и возможностью оставить прежние расценки.
- На текущий момент сформировался треугольник: правительство требует не повышать цены от розничных сетей, те жалуются на поставщиков, а они, в свою очередь, объясняют, что цены увеличиваются «всего на несколько процентов» и их нельзя сравнить с «размером наценки некоторых сетей». То есть продавцы натравливают чиновников на поставщиков, а те просят обратить внимание на наценку продавцов.
- Поставщики обосновывают рост цен подорожанием топлива или сырья, а торговые сети жалуются, что тратят слишком много сил на обработку запросов госорганов по товарным запасам, розничным и закупочным ценам. Издержки у всех растут, но никакого положительного результата стороны не добиваются.
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- Росстат это подтверждает: инфляция выросла в январе на 0,4% и достигла в годовом выражении 5,3%. В цене растет не только продовольствие, но и топливо, лекарства, бытовая техника и т.д. Но в Минсельхозе и Минпромторге успокаивают – власти продолжают «плотное взаимодействие» с участниками рынка и по-прежнему работают над тем, чтобы не допустить необоснованного роста цен.
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дорогой СССР, который развалился сам собой от дутой сверхдержавности и непомерных расходов на поддержание этого имиджа. делается все руками руководства, которое изображает кипучую деятельность по защите своего населения, которое мрет словно мухи без всякой войны.супостата, который готов поработить нищих на горизонте не видно.