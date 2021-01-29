«Критичная ситуация». Чиновники уговаривают производителей не повышать цены на продукты 255 1 Экономика

С 15 января российские ритейлеры получают от поставщиков уведомления о повышении отпускных цен на продовольственные товары. Растут цены на кофе, чай, мясо, рыбу, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и крупы. Отдельные виды продуктов поставщики предлагают на 20% дороже, чем раньше. В итоге торговые сети призвали чиновников, если они в этом действительно заинтересованы, договориться с поставщиками о сдерживании цен, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.