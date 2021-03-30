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Путин призвал ограничить число детей мигрантов в школах
30 Марта 2021 400 0 Политика
Президент Владимир Путин потребовал ограничить число детей мигрантов в российских школах, чтобы они могил «погружаться в систему наших российских ценностей». По словам главы государства, важно не довести ситуацию до того, что происходит в Европе и США, где образуются школы, практически на 100% укомплектованные детьми мигрантов.
Детей мигрантов в школах не должно быть много
- Президент Путин поручил правительству ограничить число мигрантов в российских школах. Это необходимо, «чтобы можно было адаптировать их к языковой среде и не допустить ситуации, как в Европе и США». Об этом Путин заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям, передает ТАСС.
- Путин отметил, что в некоторых европейских странах, «да и в Штатах тоже», когда «уровень детей мигрантов» в школах «достигает определенного процента», местные жители забирают своих детей из этих учебных заведений. Президент подчеркнул, что причины подобного поведения «понятны каждому взрослому человеку».
- Это приводит к образованию школ, на 100% укомплектованных детьми мигрантов. «И это большая проблема», – подчеркнул Путин. В России этого допустить «ни в коем случае» нельзя. В то же время президент признал, что «готовых рецептов нет». Но Министерство просвещения и «работники образования» должны «иметь в виду это обстоятельство».
- Путин дал рекомендацию: численность детей мигрантов должна быть такой, чтобы они могли «погружаться в систему наших российских ценностей». Это, как считает Путин, будет полезно мигрантам и не «будет задевать наши семьи».
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- В России, по данным МВД, проживают более 10 млн иностранцев. Более 4 млн из них – трудовые мигранты из бывших республик СССР, преимущественно из Средней Азии. Минпросвещения уже объявило о подготовке специальной системы оценки образовательных потребностей детей мигрантов. Эта система будет определять для них «образовательную траекторию» и «программу психолого-педагогического сопровождения».
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