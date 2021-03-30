Путин призвал ограничить число детей мигрантов в школах 400 0 Политика

Президент Владимир Путин потребовал ограничить число детей мигрантов в российских школах, чтобы они могил «погружаться в систему наших российских ценностей». По словам главы государства, важно не довести ситуацию до того, что происходит в Европе и США, где образуются школы, практически на 100% укомплектованные детьми мигрантов.