Кремль ответил Чубайсу на «омерзительную ложь» советской власти
17 Мая 2021 762 6 Политика
Бывший глава «Роснано», а ныне спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил об «омерзительной лжи» во всех сферах жизни позднего СССР. В Кремле заметили, что выпады Чубайса против Советского Союза выглядят «экзальтированно». По словам представителя Кремля, в СССР было много достижений.
«Омерзительная ложь» и достижения
- Чубайс в интервью «Коммерсанту» рассказал об «омерзительной лжи» во всех сферах жизни позднего СССР: в новостях, на собраниях трудящихся и даже на первомайских демонстрациях. Спецпредставитель Владимира Путина назвал это время 18 годами брежневского застоя и последовавшей за ним «гонкой на катафалках». «100% того, что ты видишь, слышишь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье», – заявил Чубайс.
- Однако Чубайс заочно поспорил с теми, кто считает, что мы «скатились к советской власти, все то же самое». По его мнению, думать так могут только те, кто не понимает сущности советской власти. При этом, по его же словам, это часть российской интеллигенции.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал за Чубайсом право на мнение. «Вы знаете, что Анатолий Чубайс иногда делает прямолинейные высказывания, это его право», – сказал представитель Кремля. Тем не менее, он посчитал, что мнение Чубайса, полное ненависти к СССР, выглядит «экзальтированно».
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- Песков заявил о большом количестве достижений Советского Союза. По его словам, СССР спас весь мир от фашизма и достиг высокого уровня индустриализации. «Потом было сделано много ошибок и Советский Союз развалился», – констатировал Песков. Но в стране были «и примеры героизма, и примеры успеха, и примеры фиаско – все было в истории Советского Союза».
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А что чубайс думает об обмане миллионов людей со своей ваучеризацией ??? Пусть расскажет о том что за копейки продали своим да нашим все гос предприятия страны , на так называемых залоговых аукционах ......
Бедненький, уже не знает власть куда тебя приткнуть. Куда не поставят - везде ты гадишь. Видно много собрал компромата в период прихватизации.
какая же ты мерзкая мразь!!!! ты который обманул миллионы простых людей!!!!!гореть тебе в аду!!!!
Каким надо быть самородком, чтобы триумфально завершить, начатое чуть раньше другими "гигантами мысли, отцами русской демократии" уничтожение великой страны, из горстки преступников учредить касту господ для разграбления ее обломков, а десятки миллионов превратить в нищих рабов, гнущих спины на новых хозяев земли Русской, набивающих свою мошну. Гитлер об этом только мечтал, а недоубиенный Толик-ваучер с подельниками претворил эти мечты в жизнь: назначенный мировой финансовой олигархией смотрящим по стране, тихой сапой, не стесняясь наглого обмана всего народа, учинил антинародную буржуазную контрреволюцию. Сотворив чудовищное имущественное неравенство и социальное расслоение, Толик обеспечил искомую нестабильность, в которой как в мутной воде стало легко ловить любую рыбку в угоду личным интересам правящего олигархата. Не нужен шумный Майдан, если в стране есть такие толики. Велик, однако, комбинатор!
Смешно,Чубайс,который является отъявленным лгуном,рассуждает о вранье других.Пользуясь случаем спрошу:Чубайс,у меня остались ваучеры,куда мне с ними податься?
любая система должна работать на благо своей страны и населения, много и незаметно, туда якобы для этого и идут. та же система требовала к себе беззаветной любви, преданности и поклонения, убив десятки миллионов своих граждан как в огне революции, так и заканчивая ВОВ. все благополучие и достижения созданы на костях соотечественников.