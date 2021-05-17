Кремль ответил Чубайсу на «омерзительную ложь» советской власти 762 6 Политика

Бывший глава «Роснано», а ныне спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил об «омерзительной лжи» во всех сферах жизни позднего СССР. В Кремле заметили, что выпады Чубайса против Советского Союза выглядят «экзальтированно». По словам представителя Кремля, в СССР было много достижений.