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Кредитный кризис на подходе. Россияне просрочили выплаты на триллион рублей

15 Октября 2020 867 1 Экономика
Кредитный кризис на подходе. Россияне просрочили выплаты на триллион рублей

Кредиты помогают россиянам поддержать привычный уровень потребления в условиях рекордного падения доходов, но закладывают мину медленного действия не только под их будущие доходы, но и под финансовую стабильность России. На 1 сентября россияне нарастили суммарный долг до 20,6 трлн руб. Такого статистика Центробанка еще не видела. Но не видела она и то, что около 1 трлн руб. долгов были просрочены более чем на 90 дней и фактически перешли в статус безнадежных.

В ожидании финансового краха

  • Темпы распространение коронавируса в России опережают только темпы кредитования населения – за август общая сумма выданных кредитов выросла на рекордные 386 млрд руб. и достигла ранее невиданной суммы – 20,6 трлн руб. Столько россияне должны банкам в виде кредитов, сообщает Центробанк в оперативной статистике.
  • Рост кредитования от месяца к месяцу бьет рекорды – если в июле россияне взяли в долг 307 млрд руб. после низких показателей июня и мая (170 и 40 млрд соответственно), то в августе это уже 386 млрд. Если учесть, что за последний год долговая нагрузка увеличилась на 2,3 трлн руб., то только за два месяца после выхода из первого карантина показатель подскочил на 693 млрд руб.
  • На кредитном голоде россиян, безусловно, сказалось падение доходов во втором квартале на головокружительные 8%, что стало худшим результатом с 1999 года. И, хотя кредиты помогли в качестве первой помощи поддержать потребительские привычки многих россиян, на сегодня граждане вынуждены отдавать каждый четвертый рубль банкам, утверждают в Национальном бюро кредитных историй. Средняя долговая нагрузка равняется 25,1%, и она увеличилась с июня по октябрь на 1,8%.
  • В зоне бедствия по закредитованности Амурская (31,94%), Кировская (30,25%) и Вологодская (29,47%) области. Растет и просрочка – более 90 дней не обслуживались 12,6 млн кредитов и каждый месяц число плохих долгов растет на 80-500 тыс. В общей сложности сумма просроченных кредитов уже достигла 950 млрд руб., увеличившись на 13,5% по сравнению с прошлым годом. Только в августе она подскочила на 50 млрд руб.
  • Больше всего просрочки в Москве (803 тыс.), Московской области (597 тыс.) и Краснодарском крае (490 тыс.). В бюро кредитных историй «Эквифакс» прогнозируют, что к концу года просроченными будут около 13,5 млн кредитов и займов, или каждый шестой займ.
  • Больше всего проблемных долгов находятся в области ипотеки, где власти всеми силами раздувают пузырь, чтобы дать заработать сверхприбыли застройщикам и государственным банкам. Льготная ипотека, которую так поддерживает президент Владимир Путин, уже привела к необоснованному подорожанию квартир на 10%, увеличению продаж у крупнейших застройщиков на 50% и выдаче тысяч ипотечных кредитов, которые заемщики не смогут обслуживать уже в следующем году. Ипотечного кризиса в России еще не было, но для него созрели все условия.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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18:23 0 0
Кирилл:

Замечательно!!!! Может тогда это быдло поумнеет

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