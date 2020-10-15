Кредитный кризис на подходе. Россияне просрочили выплаты на триллион рублей 867 1 Экономика

Кредиты помогают россиянам поддержать привычный уровень потребления в условиях рекордного падения доходов, но закладывают мину медленного действия не только под их будущие доходы, но и под финансовую стабильность России. На 1 сентября россияне нарастили суммарный долг до 20,6 трлн руб. Такого статистика Центробанка еще не видела. Но не видела она и то, что около 1 трлн руб. долгов были просрочены более чем на 90 дней и фактически перешли в статус безнадежных.