Китай спасает контракт с «Газпромом» в последний момент 776 0 Экономика

В первый год поставок газа по «Силе Сибири» Китай оказался на грани срыва контракта с «Газпромом», но в самый последний момент получил возможность исполнить требование «бери-или-плати». Отобрать необходимые 4,25 млрд кубометров газа Китаю может помочь центральный участок газопровода «Силы Сибири», который китайская сторона запустила 3 декабря.