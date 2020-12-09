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Китай спасает контракт с «Газпромом» в последний момент
9 Декабря 2020 776 0 Экономика
В первый год поставок газа по «Силе Сибири» Китай оказался на грани срыва контракта с «Газпромом», но в самый последний момент получил возможность исполнить требование «бери-или-плати». Отобрать необходимые 4,25 млрд кубометров газа Китаю может помочь центральный участок газопровода «Силы Сибири», который китайская сторона запустила 3 декабря.
Китай нашел решение для российского газа
- Статистика поставок российского газа в Китай за 11 месяцев 2020 года говорит о сильном отставании от графика. По контракту между CNPC и «Газпромом» Китай должен закупить 5 млрд кубометров газа или отобрать минимальные 4,25 млрд по принципу «бери-или-плати». Несмотря на это, с января по ноябрь включительно китайские партнеры импортировали лишь 3,5 млрд кубометров. То есть в среднем КНР закупала 318 млн кубометров в месяц.
- В ноябре, согласно данным «Газпрома», экспорт увеличился на 16%, до 16,2 млн кубометров в сутки. Можно обойтись без дополнительных расчетов, чтобы понять – такими темпами Китай отберет не более 500 млн кубометров в декабре и остановится на отметке 4 млрд за год. За недобор 250 млн кубометров необходимо будет заплатить, но вряд ли Китай это сделает.
- Мы писали о том, что газовый контракт может быть сорван и китайские партнеры не уложатся в план. Однако в последний момент они нашли возможность повысить прокачку с предельных 16 млн кубометров в сутки до 25 млн. По сообщениям из Китая, 3 декабря был введен в эксплуатацию центральный участок газопровода Китай – Россия (так называется газопровод «Сила Сибири» по-китайски). Он позволит прокачивать российский газ в Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.
- Таким образом, Китай завершил свою часть газопровода длиной 5111 км – от города Хэйхэ на границе с Россией до Шанхая (вся протяженность «Силы Сибири» с российской стороны – 2159 км). Центральный участок в Китае имеет протяженность 1110 км. Через него 27 млн кубометров газа будут поступать в регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.
- За оставшиеся 28 дней 2020 года при увеличении прокачки с 16 до 27 млн кубометров Китай получит 756 млн кубометров газа. Российской же стороне ничего не остается, кроме как оценить филигранность действий Китая и его безукоризненное исполнение контрактных обязательств. К 1 января 2021 года Китай должен будет получить 4,30 млрд кубометров. Да, это меньше 5 млрд, но больше, чем минимальный уровень, оговоренный контрактом.
- Следовательно, Китаю не нужно будет платить «Газпрому» за неотобранные объемы. России же лучше побеспокоиться по поводу Чаяндинского месторождения – с 2024 года в Китай по контракту потребуется поставлять по 38 млрд кубометров газа в год, а газовое месторождение по-прежнему недоразведано. Если до сих пор речь шла о том, что Китай может сорвать контракт, то в скором будущем нарушить обязательства рискует Россия.
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