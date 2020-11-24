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Китай отказался выполнять контракт с «Газпромом»
24 Ноября 2020 628 0 Экономика
Китай в пух и прах разбил «голубые мечты» Кремля о развороте сырьевой экономики России на Восток. С 2014 года российская сторона строила дорогостоящий газопровод «Сила Сибири» в Китай, чтобы в первый же год его запуска продать по нему чуть больше половины объема, оговоренного в контракте. Текущие поставки не окупают и без того проблемный газопровод, но Китай не спешит «брать или платить» по контракту – Москва заинтересована в еще одном газопроводе в Поднебесную, а значит, особо возражать не будет.
Китай поступает так, как ему выгодно
- Россия все больше напоминает младшего партнера в отношениях с Китаем. Газопровод «Сила Сибири» российские власти открывали с помпой в декабре 2019 года. Размах и освещение этого проекта не соответствовали его масштабу – по «трубе» стоимостью 15 млрд долларов предполагалось поставить в Китай всего 5 млрд кубометров в 2020 году.
- Но даже этот небольшой, по меркам России и Китая, объем не удастся продать китайским «партнерам». Согласно данным «Интерфакса», за 10 месяцев этого года Россия экспортировала в Китай всего 3,06 млрд кубометров газа. При этом в контракте прописан принцип «бери или плати» – Пекин обязан отобрать 4,25 млрд кубометров либо заплатить за них.
- В октябре китайская сторона опомнилась – прокачка увеличилась на 20% в сутки, а в ноябре – на 25%. Однако даже при максимальной нагрузке на газопровод сторонам едва ли удастся добиться экспорта 4,25 млрд кубометров до конца года. Тем более, не получится продать 5 млрд, указанных в контракте. Для этого просто нет возможности – пиковая прокачка в 32-33 млн кубометров в сутки за оставшийся месяц с небольшим даст максимум 1,2 млрд.
- Китаю не очень нужен российский газ – он практически не покупал его в третьем квартале, когда цена упала с 188 до 144 долларов за тысячу кубометров. В основном страна импортирует СПГ, даже несмотря на то, что цены на него выше и увеличились за последнее время на 25% – до 214 долларов за тысячу кубометров.
- Срыв Китаем контракта с «Газпромом» вряд ли станет поводом для большого шума. «Газпром» собирается строить новый газопровод в Поднебесную и очень рассчитывает на ее благосклонность. В ноябре Алексей Миллер на встрече с представителем CNPC просил о расширении «Силы Сибири» на 6 млрд кубометров после его выхода на плановую мощность в 38 млрд в год. Также Миллер предложил строить «Силу Сибири-2» через Монголию. Но как на это отреагировала китайская сторона, не сообщалось.
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