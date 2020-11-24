Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
24 НОЯ, 16:55 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

24 НОЯ, 16:55 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Китай отказался выполнять контракт с «Газпромом»

24 Ноября 2020 628 0 Экономика
Китай отказался выполнять контракт с «Газпромом»

Китай в пух и прах разбил «голубые мечты» Кремля о развороте сырьевой экономики России на Восток. С 2014 года российская сторона строила дорогостоящий газопровод «Сила Сибири» в Китай, чтобы в первый же год его запуска продать по нему чуть больше половины объема, оговоренного в контракте. Текущие поставки не окупают и без того проблемный газопровод, но Китай не спешит «брать или платить» по контракту – Москва заинтересована в еще одном газопроводе в Поднебесную, а значит, особо возражать не будет.

Китай поступает так, как ему выгодно

  • Россия все больше напоминает младшего партнера в отношениях с Китаем. Газопровод «Сила Сибири» российские власти открывали с помпой в декабре 2019 года. Размах и освещение этого проекта не соответствовали его масштабу – по «трубе» стоимостью 15 млрд долларов предполагалось поставить в Китай всего 5 млрд кубометров в 2020 году.
  • Но даже этот небольшой, по меркам России и Китая, объем не удастся продать китайским «партнерам». Согласно данным «Интерфакса», за 10 месяцев этого года Россия экспортировала в Китай всего 3,06 млрд кубометров газа. При этом в контракте прописан принцип «бери или плати» – Пекин обязан отобрать 4,25 млрд кубометров либо заплатить за них.
  • В октябре китайская сторона опомнилась – прокачка увеличилась на 20% в сутки, а в ноябре – на 25%. Однако даже при максимальной нагрузке на газопровод сторонам едва ли удастся добиться экспорта 4,25 млрд кубометров до конца года. Тем более, не получится продать 5 млрд, указанных в контракте. Для этого просто нет возможности – пиковая прокачка в 32-33 млн кубометров в сутки за оставшийся месяц с небольшим даст максимум 1,2 млрд.
  • Китаю не очень нужен российский газ – он практически не покупал его в третьем квартале, когда цена упала с 188 до 144 долларов за тысячу кубометров. В основном страна импортирует СПГ, даже несмотря на то, что цены на него выше и увеличились за последнее время на 25% – до 214 долларов за тысячу кубометров.
  • Срыв Китаем контракта с «Газпромом» вряд ли станет поводом для большого шума. «Газпром» собирается строить новый газопровод в Поднебесную и очень рассчитывает на ее благосклонность. В ноябре Алексей Миллер на встрече с представителем CNPC просил о расширении «Силы Сибири» на 6 млрд кубометров после его выхода на плановую мощность в 38 млрд в год. Также Миллер предложил строить «Силу Сибири-2» через Монголию. Но как на это отреагировала китайская сторона, не сообщалось.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Дефицит рублей грозит банкам. Власти заберут из них 2 трлн руб.

Дефицит рублей грозит банкам. Власти заберут из них 2 трлн руб.
Экономика

Европа откажется от российской нефти. Россию призвали готовиться

Европа откажется от российской нефти. Россию призвали готовиться
Экономика

Путин отобрал у Набиуллиной деньги от продажи Сбербанка

Путин отобрал у Набиуллиной деньги от продажи Сбербанка
Экономика 1

Набиуллина ударила по вкладам. Россияне забрали больше 1 трлн руб. из банков

Набиуллина ударила по вкладам. Россияне забрали больше 1 трлн руб. из банков
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Фермеры Саратовской области получили гранты для развития животноводства

Фермеры Саратовской области получили гранты для развития животноводства

Два крупных комплекса для авиационной отрасти запущены во Владимирской области

Два крупных комплекса для авиационной отрасти запущены во Владимирской области

Новости дня

16:55 Путин: ситуация в Карабахе стабилизируется Путин: ситуация в Карабахе стабилизируется
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16:32 Песков: Путин не может вакцинироваться от COVID-19 как доброволец Песков: Путин не может вакцинироваться от COVID-19 как доброволец
13:21 Попова: коронавирус будет ослабевать Попова: коронавирус будет ослабевать
12:49 В 2021 году в России размер пенсий увеличится В 2021 году в России размер пенсий увеличится
12:16 Голикова рассказала о сложной ситуации с коронавирусом в РФ Голикова рассказала о сложной ситуации с коронавирусом в РФ
11:49 Российские врачи диагностировали COVID-19 еще у 24326 человек Российские врачи диагностировали COVID-19 еще у 24326 человек
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:14 В "Лукойле" озвучили худший сценарий цен на нефть В "Лукойле" озвучили худший сценарий цен на нефть

Узнай, страна!

16:05 Фермеры Саратовской области получили гранты для развития животноводства Фермеры Саратовской области получили гранты для развития животноводства
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
14:36 Два крупных комплекса для авиационной отрасти запущены во Владимирской области Два крупных комплекса для авиационной отрасти запущены во Владимирской области
12:11 Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол» Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол»
23 НОЯ, 15:34 Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс" Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"
23 НОЯ, 14:43 Бурятия развивает туристическую отрасль Бурятия развивает туристическую отрасль
23 НОЯ, 11:12 Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
20 НОЯ, 13:24 ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК? ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК?
20 НОЯ, 12:03 Дагестан собрал богатый урожай хурмы Дагестан собрал богатый урожай хурмы
20 НОЯ, 10:45 Arctic open. Кинофестиваль в Архангельске покажет картины из четырех стран Arctic open. Кинофестиваль в Архангельске покажет картины из четырех стран
19 НОЯ, 20:39 Освоение Арктики. Первые резиденты Карелии готовы отправиться в Арктическую зону Освоение Арктики. Первые резиденты Карелии готовы отправиться в Арктическую зону
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter