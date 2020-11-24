Китай отказался выполнять контракт с «Газпромом» 628 0 Экономика

Китай в пух и прах разбил «голубые мечты» Кремля о развороте сырьевой экономики России на Восток. С 2014 года российская сторона строила дорогостоящий газопровод «Сила Сибири» в Китай, чтобы в первый же год его запуска продать по нему чуть больше половины объема, оговоренного в контракте. Текущие поставки не окупают и без того проблемный газопровод, но Китай не спешит «брать или платить» по контракту – Москва заинтересована в еще одном газопроводе в Поднебесную, а значит, особо возражать не будет.