Китай сорвал контракт с «Газпромом» 250 1 Экономика

Год назад 2 декабря лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин торжественно запустили трубопровод «Сила Сибири», который обошелся России в 1,1 трлн руб., или 15 млрд долларов. Газовая труба была построена под 30-летний контракт на поставки топлива. В первый год ее работы предполагалось экспортировать в Китай 5 млрд кубометров. Но планы России разбились о низкий спрос Китая на трубопроводный газ.