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Китай сорвал контракт с «Газпромом»
3 Декабря 2020 250 1 Экономика
Год назад 2 декабря лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин торжественно запустили трубопровод «Сила Сибири», который обошелся России в 1,1 трлн руб., или 15 млрд долларов. Газовая труба была построена под 30-летний контракт на поставки топлива. В первый год ее работы предполагалось экспортировать в Китай 5 млрд кубометров. Но планы России разбились о низкий спрос Китая на трубопроводный газ.
Российские планы сорваны Китаем
- Сверхдорогой газопровод «Сила Сибири» Россия построила полностью за свой счет, вложив в него 1,1 трлн руб. Окупить затраты на него можно только при одном условии – если Китай будет закупать большие объемы газа по высокой цене. Однако с этим есть большие проблемы – Китай в 2020 году закупал минимум топлива по низкой цене, которая не позволяет говорить о рентабельности проекта.
- По данным Reuters, за год работы газопровода Россия поставила в Китай всего 3,84 млрд кубометров газа. Для сравнения: ежегодные поставки в Белоруссию достигают 20 млрд кубометров, а месячный экспорт в Турцию – до 3 млрд кубометров. При этом российское руководство преподносило «Силу Сибири» как «разворот на Восток».
- Но проблема в другом: Китай должен до конца года закупить минимум 4,25 млрд кубометров газа по принципу «бери-или-плати», а по контракту – 5 млрд. В месяц, даже с учетом сверхплановых поставок, он отбирает не более 320 млн кубометров. Соответственно, даже если в декабре он выжмет максимум, за 12 месяцев (не считая декабрь 2019 года) поставки окажутся ниже 4,25 млрд. Но платить Китай за неполученный газ, естественно, не будет – трубопровод нужен был в первую очередь России, а не Китаю.
- И вот убедительное доказательство этому: в третьем квартале газ для Китая стоил 144 доллара за тысячу кубометров. Но «партнер» России предпочитал закупать австралийский СПГ на 25% дороже – по 214 долларов за тысячу кубометров.
- Российский газ просто не нужен китайской стороне, но России очень нужен еще один мегапроект – «Сила Сибири-2». Москва убеждает Пекин подписать соглашение о поставках по нему, чтобы начать осваивать очередные триллионы на второй трубопровод. После его запуска проект будет ждать та же судьба, что и «Силу Сибири».
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,., ПРИВЕТствую Вас ,., Н-да...Классическое Полит~КИДАЛОВО...! Для китая НИЧЕГО НЕ значит - путинское слово...! Путин БЫВШИЙ - дзюдоист--физический... * а вот Товрищ СИ (получается что Так) - Реальный - "дзюдоист" (на Полит-татами) ПОЛИТИЧЕСКИЙ... Vova СВОИХ дружков-"дзюдоистов" - "побеждает"... А на Полит-татами его - Товарищ СИ, как манекен ШВЫРЯЕТ... * СИ - путина Побеждает (?...) - и Весь Мир - это Понимает,,, -> Мир также Понимает, что СИ - путина Побеждает...!!! [н-да...на Полит-татами - Россия Китаю ПРОИГРЫВАЕТ...] ...ЧТО происходит со страной...толи-ещё-БУДЕТ - ой-ёй-ёй... - -- - - Ничего ни к кому личного. Благодарю. = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтон. Канада. 03-12-2020.