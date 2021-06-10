Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
10 ИЮН, 17:07 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

10 ИЮН, 17:07 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Китай начнет контролировать цены на продукты питания

10 Июня 2021 46 0 Экономика
Китай начнет контролировать цены на продукты питания

Китайские власти столкнулись с рекордным за 13 лет ростом цен на продовольствие. Государственный комитет по делам развития и реформ КНР принял решение усилить контроль за ценами на базовые продукты питания. Под регулирование попадут в первую очередь свинина, кукуруза, пшеница, растительные масла и овощи.

Китай сдержит цены

  • Госкомитет по делам развития и реформ КНР, который в прошлом назывался Госпланом, 9 июня принял решение ввести механизмы контроля за ценами на базовые продукты питания в связи с ускорением инфляции. Как пишет «Синьхуа», власти считают необходимым реагировать на «ненормальные колебания цен».
  • Предполагается стабилизировать цены на свинину, кукурузу, пшеницу, растительные масла и овощи. Главным образом за счет усиления контроля за поставками и ценами, а также с помощью увеличения государственных запасов. Госкомитет займется прогнозированием цен, мониторингом и надзором. Это должно предотвратить резкие скачки на рынке, которые влияют на повседневную жизнь граждан.
  • В мае инфляция в Китае составила 1,3%. Для сравнения: в России она пробила 6%, а в США – 5%. Но власти КНР беспокоит инфляция цен производителей, которая достигла 9% за год. Разница между потребительской инфляцией и ростом цен у производителей стал рекордным с 1993 года. Все это грозит повышением отпускных цен.
  • Кроме этого Китай задумался ограничить цены на базовое сырье для китайской промышленности. В частности, будет ограничена стоимость угля летом, когда возникает пиковый спрос на электроэнергию. По данным Bloomberg, Китай либо введет предельную цену для поставщиков, либо установит лимит в размере 900 юаней за тонну в порту Циньхуандао.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Россия в первом квартале 2021 года, пользуясь высокими ценами, увеличила экспорт продуктов питания в Китай на 57% – до 1,8 млн тонн. Заработала на этом страна 1,09 млрд долларов. Больше всего в Китай было продано соевых бобов, ракообразных, говядины (поставки выросли в 26 раз).
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Власти посчитают рост цен по чекам россиян. Поможет в этом искусственный интеллект

Власти посчитают рост цен по чекам россиян. Поможет в этом искусственный интеллект
Экономика

Избавляться от рублей посоветовал крупный европейский банк

Избавляться от рублей посоветовал крупный европейский банк
Экономика

«Нездоровая ситуация». 500 «сверхбогатых» россиян владеют 40% всех финансовых активов страны

«Нездоровая ситуация». 500 «сверхбогатых» россиян владеют 40% всех финансовых активов страны
Экономика 3

Россия перестает изобретать. Доля изобретений страны в мире обрушилась ниже 1%

Россия перестает изобретать. Доля изобретений страны в мире обрушилась ниже 1%
Экономика 4

Узнай, страна!

В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода

В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода

В Томской области стартовало строительство энергоблока с уникальным реактором БРЕСТ-ОД-300

В Томской области стартовало строительство энергоблока с уникальным реактором БРЕСТ-ОД-300

Новости дня

16:11 В отношении Дудя завели дело о пропаганде наркотиков В отношении Дудя завели дело о пропаганде наркотиков
В России техосмотр может стать добровольной процедурой
В России техосмотр может стать добровольной процедурой
14:58 Мурашко рассказал, почему в России растет заболеваемость COVID-19 Мурашко рассказал, почему в России растет заболеваемость COVID-19
14:36 В Польше рассказали, есть ли политическая подоплека в остановке прокачки нефти по «Дружбе» В Польше рассказали, есть ли политическая подоплека в остановке прокачки нефти по «Дружбе»
14:31 Умерла сестра министра обороны – депутат Госдумы Лариса Шойгу Умерла сестра министра обороны – депутат Госдумы Лариса Шойгу
13:32 Страсбург потребовал отмены приговора Навальному Страсбург потребовал отмены приговора Навальному
12:39 УЕФА обязал Украину убрать с формы сборной слоган «Героям слава». Очертания Крыма утвердили УЕФА обязал Украину убрать с формы сборной слоган «Героям слава». Очертания Крыма утвердили
Доллары стали «горячей картошкой, которую никто не хочет держать». Банки США возвращают их ФРС
Доллары стали «горячей картошкой, которую никто не хочет держать». Банки США возвращают их ФРС
12:32 В России могут измениться правила оформления ОСАГО В России могут измениться правила оформления ОСАГО

Узнай, страна!

14:26 В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода
Минтруд РФ хочет сделать 31 декабря постоянным выходным
Минтруд РФ хочет сделать 31 декабря постоянным выходным
08:48 В Томской области стартовало строительство энергоблока с уникальным реактором БРЕСТ-ОД-300 В Томской области стартовало строительство энергоблока с уникальным реактором БРЕСТ-ОД-300
09 ИЮН, 23:56 В Саратовской области запустили новое майонезное производство на МЭЗ в Аткарске В Саратовской области запустили новое майонезное производство на МЭЗ в Аткарске
09 ИЮН, 22:46 В Санкт-Петербурге испытывают устройства бесконтактной оплаты с помощью биометрии В Санкт-Петербурге испытывают устройства бесконтактной оплаты с помощью биометрии
09 ИЮН, 01:03 В Томской области завершили модернизацию стеклотарного завода В Томской области завершили модернизацию стеклотарного завода
08 ИЮН, 23:51 В Калужской области стартовало строительство хлебозавода бельгийской компании В Калужской области стартовало строительство хлебозавода бельгийской компании
Власти посчитают рост цен по чекам россиян. Поможет в этом искусственный интеллект
Власти посчитают рост цен по чекам россиян. Поможет в этом искусственный интеллект
08 ИЮН, 17:31 В Нижегородской области впервые по специнвестконтракту построят металлургический комплекс В Нижегородской области впервые по специнвестконтракту построят металлургический комплекс
07 ИЮН, 16:02 В Омской области создадут производство электродов и солнечную электростанцию в ОЭЗ «Авангард» В Омской области создадут производство электродов и солнечную электростанцию в ОЭЗ «Авангард»
07 ИЮН, 12:45 В Республике Башкортостан профинансируют строительство Восточного выезда из Уфы на трассу М5 «Урал» В Республике Башкортостан профинансируют строительство Восточного выезда из Уфы на трассу М5 «Урал»
07 ИЮН, 10:24 В Оренбургской области построят крупнейший в России маслоэкстракционный завод В Оренбургской области построят крупнейший в России маслоэкстракционный завод
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter