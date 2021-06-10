Китай начнет контролировать цены на продукты питания 46 0 Экономика

Китайские власти столкнулись с рекордным за 13 лет ростом цен на продовольствие. Государственный комитет по делам развития и реформ КНР принял решение усилить контроль за ценами на базовые продукты питания. Под регулирование попадут в первую очередь свинина, кукуруза, пшеница, растительные масла и овощи.