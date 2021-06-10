Китай начнет контролировать цены на продукты питания
10 Июня 2021 46 0 Экономика
Китайские власти столкнулись с рекордным за 13 лет ростом цен на продовольствие. Государственный комитет по делам развития и реформ КНР принял решение усилить контроль за ценами на базовые продукты питания. Под регулирование попадут в первую очередь свинина, кукуруза, пшеница, растительные масла и овощи.
Китай сдержит цены
- Госкомитет по делам развития и реформ КНР, который в прошлом назывался Госпланом, 9 июня принял решение ввести механизмы контроля за ценами на базовые продукты питания в связи с ускорением инфляции. Как пишет «Синьхуа», власти считают необходимым реагировать на «ненормальные колебания цен».
- Предполагается стабилизировать цены на свинину, кукурузу, пшеницу, растительные масла и овощи. Главным образом за счет усиления контроля за поставками и ценами, а также с помощью увеличения государственных запасов. Госкомитет займется прогнозированием цен, мониторингом и надзором. Это должно предотвратить резкие скачки на рынке, которые влияют на повседневную жизнь граждан.
- В мае инфляция в Китае составила 1,3%. Для сравнения: в России она пробила 6%, а в США – 5%. Но власти КНР беспокоит инфляция цен производителей, которая достигла 9% за год. Разница между потребительской инфляцией и ростом цен у производителей стал рекордным с 1993 года. Все это грозит повышением отпускных цен.
- Кроме этого Китай задумался ограничить цены на базовое сырье для китайской промышленности. В частности, будет ограничена стоимость угля летом, когда возникает пиковый спрос на электроэнергию. По данным Bloomberg, Китай либо введет предельную цену для поставщиков, либо установит лимит в размере 900 юаней за тонну в порту Циньхуандао.
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- Россия в первом квартале 2021 года, пользуясь высокими ценами, увеличила экспорт продуктов питания в Китай на 57% – до 1,8 млн тонн. Заработала на этом страна 1,09 млрд долларов. Больше всего в Китай было продано соевых бобов, ракообразных, говядины (поставки выросли в 26 раз).
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