Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
16 ОКТ, 13:18 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

16 ОКТ, 13:18 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Карантин обошелся россиянам в 850 млрд руб. Власти могут повторить

16 Октября 2020 923 0 Экономика
Карантин обошелся россиянам в 850 млрд руб. Власти могут повторить

Последствия карантина весной в России до сих пор изучаются. Согласно оценке РАНХиГС, экономика страны в целом потеряла 8 трлн руб. Но «экономика» – слишком абстрактное понятие, чтобы его мог ощутить на себе обычный гражданин. Более осязаемыми выглядят расчеты рейтингового агентства НКР, которое сконцентрировалось на личных финансах. Вывод, сделанный аналитиками, показывает глубину падения доходов – работающие россияне потеряли 841 млрд руб., или 16 млн среднемесячных зарплат.

Россиян лишили 16 млн зарплат

  • «Нерабочий месяц» с сохранением зарплаты, как преподносил карантин президент Владимир Путин, обернулся потерей 16 млн среднемесячных зарплат для россиян. Доходы рухнули на 841 млрд руб. во втором квартале 2020 года, когда в России действовали коронавирусные ограничения, пишут аналитики НКР в обзоре «Цена карантина».
  • Чтобы вычислить объем потерь, эксперты взяли поступления от налога на доходы физлиц в бюджеты регионов и выяснили, что они упали на 9,5% против роста в первом квартале на 12%. Это лучше сводок Росстата говорит о ситуации с зарплатами. Государственное статистическое ведомство оценивало падение реальных располагаемых доходов россиян на 8% в апреле–июне. Однако, как видно по падению поступлений НДФЛ, цифра Росстата может быть занижена.
  • При этом сокращение фонда оплаты труда происходило в стране не по причине увольнений, а в результате применения неполного рабочего дня или сокращенной рабочей недели. В таком режиме многие компании работают до сих пор.
  • Эксперты отмечают, что они не учитывали в объеме общих потерь доходы самозанятых, которых насчитывается 13 млн человек по всей стране. Если включить уровень их доходов весной, то они могут увеличить размер недополученных доходов до более 1 трлн руб.
  • Больше всего доходы россиян пострадали в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской области. На три субъекта пришлось 45% совокупного снижения фонда оплаты труда в апреле-июне. В целом снижение НДФЛ отмечалось в 79 из 85 регионов. Но уже в июне снижение наблюдалось только в 12 регионах, в том числе в столицах. Избежать сокращения фонда оплаты труда удалось только Еврейской автономной области.
  • Власти попытались компенсировать выпавшие доходы – выплатили семьям с детьми и безработным около 770 млрд руб. Но 640 млрд руб. пошли на выплаты детям. В силу адресного характера компенсаций некоторые группы населения их вовсе не получили. Также эти средства не помогли стабилизировать рынок рабочей силы. Сейчас власти обсуждают возможность введения повторного карантина из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Девальвация на 20% – это «великолепно». В правительстве радуются падению рубля

Девальвация на 20% – это «великолепно». В правительстве радуются падению рубля
Экономика 1

Путин повысил три налога. На очереди еще три

Путин повысил три налога. На очереди еще три
Экономика

«Придется дальше жить в кризисе». Министр Путина назвал его «новой реальностью»

«Придется дальше жить в кризисе». Министр Путина назвал его «новой реальностью»
Экономика

Кредитный кризис на подходе. Россияне просрочили выплаты на триллион рублей

Кредитный кризис на подходе. Россияне просрочили выплаты на триллион рублей
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Экологическая модернизация НЛМК за 2 млрд рублей позволила снизить вредные выбросы в Липецке

Экологическая модернизация НЛМК за 2 млрд рублей позволила снизить вредные выбросы в Липецке

Прогулочные яхты для Каспия, кроме комплектующих для ракет, начал изготавливать завод в Дагестане

Прогулочные яхты для Каспия, кроме комплектующих для ракет, начал изготавливать завод в Дагестане

Новости дня

11:42 Роспотребнадзор спрогнозировал увеличение заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор спрогнозировал увеличение заболеваемости COVID-19
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:44 В России впервые выявили свыше 15 тыс. зараженных COVID-19 В России впервые выявили свыше 15 тыс. зараженных COVID-19
10:37 Россияне будут отдыхать 31 декабря 2021 года Россияне будут отдыхать 31 декабря 2021 года
09:52 Назван способ выявить бессимптомное течение COVID-19 Назван способ выявить бессимптомное течение COVID-19
15 ОКТ, 19:31 Россия отказалась от консультаций по катастрофе малайзийского Boeing MH17 Россия отказалась от консультаций по катастрофе малайзийского Boeing MH17
15 ОКТ, 18:43 Попова назвала штаммы коронавируса, обнаруженные в России Попова назвала штаммы коронавируса, обнаруженные в России
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
15 ОКТ, 17:36 Денис Мантуров обратился к гостям и участникам «Российской промышленной недели» Денис Мантуров обратился к гостям и участникам «Российской промышленной недели»

Узнай, страна!

15 ОКТ, 18:12 Экологическая модернизация НЛМК за 2 млрд рублей позволила снизить вредные выбросы в Липецке Экологическая модернизация НЛМК за 2 млрд рублей позволила снизить вредные выбросы в Липецке
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
15 ОКТ, 17:50 Прогулочные яхты для Каспия, кроме комплектующих для ракет, начал изготавливать завод в Дагестане Прогулочные яхты для Каспия, кроме комплектующих для ракет, начал изготавливать завод в Дагестане
15 ОКТ, 17:18 Международный центр перспективных ядерных технологий открыли на острове Русский в Приморье Международный центр перспективных ядерных технологий открыли на острове Русский в Приморье
15 ОКТ, 16:46 ЦМТ: гостеприимство по лучшим стандартам ЦМТ: гостеприимство по лучшим стандартам
14 ОКТ, 18:02 В десятки тысяч раз увеличить чувствительность МРТ удалось сибирским ученым В десятки тысяч раз увеличить чувствительность МРТ удалось сибирским ученым
14 ОКТ, 16:49 Новую модификацию сверхлегкого гидросамолета построили из инновационных материалов в Самаре Новую модификацию сверхлегкого гидросамолета построили из инновационных материалов в Самаре
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
14 ОКТ, 16:01 На 40 лет продлен ресурс Белореченской гидроэлектростанции после реконструкции На 40 лет продлен ресурс Белореченской гидроэлектростанции после реконструкции
13 ОКТ, 18:10 Платная скоростная трасса Джубга – Сочи будет построена за 2,4 трлн рублей Платная скоростная трасса Джубга – Сочи будет построена за 2,4 трлн рублей
13 ОКТ, 17:45 Открытие первой очереди крупного логистического комплекса обеспечило работой 1250 чел. в Татарстане Открытие первой очереди крупного логистического комплекса обеспечило работой 1250 чел. в Татарстане
13 ОКТ, 17:05 Открытие четырех мостов на федеральной трассе «Вилюй» положительно скажется на экономике Якутии Открытие четырех мостов на федеральной трассе «Вилюй» положительно скажется на экономике Якутии
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter