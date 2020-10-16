Карантин обошелся россиянам в 850 млрд руб. Власти могут повторить 923 0 Экономика

Последствия карантина весной в России до сих пор изучаются. Согласно оценке РАНХиГС, экономика страны в целом потеряла 8 трлн руб. Но «экономика» – слишком абстрактное понятие, чтобы его мог ощутить на себе обычный гражданин. Более осязаемыми выглядят расчеты рейтингового агентства НКР, которое сконцентрировалось на личных финансах. Вывод, сделанный аналитиками, показывает глубину падения доходов – работающие россияне потеряли 841 млрд руб., или 16 млн среднемесячных зарплат.