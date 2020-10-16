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Карантин обошелся россиянам в 850 млрд руб. Власти могут повторить
16 Октября 2020 923 0 Экономика
Последствия карантина весной в России до сих пор изучаются. Согласно оценке РАНХиГС, экономика страны в целом потеряла 8 трлн руб. Но «экономика» – слишком абстрактное понятие, чтобы его мог ощутить на себе обычный гражданин. Более осязаемыми выглядят расчеты рейтингового агентства НКР, которое сконцентрировалось на личных финансах. Вывод, сделанный аналитиками, показывает глубину падения доходов – работающие россияне потеряли 841 млрд руб., или 16 млн среднемесячных зарплат.
Россиян лишили 16 млн зарплат
- «Нерабочий месяц» с сохранением зарплаты, как преподносил карантин президент Владимир Путин, обернулся потерей 16 млн среднемесячных зарплат для россиян. Доходы рухнули на 841 млрд руб. во втором квартале 2020 года, когда в России действовали коронавирусные ограничения, пишут аналитики НКР в обзоре «Цена карантина».
- Чтобы вычислить объем потерь, эксперты взяли поступления от налога на доходы физлиц в бюджеты регионов и выяснили, что они упали на 9,5% против роста в первом квартале на 12%. Это лучше сводок Росстата говорит о ситуации с зарплатами. Государственное статистическое ведомство оценивало падение реальных располагаемых доходов россиян на 8% в апреле–июне. Однако, как видно по падению поступлений НДФЛ, цифра Росстата может быть занижена.
- При этом сокращение фонда оплаты труда происходило в стране не по причине увольнений, а в результате применения неполного рабочего дня или сокращенной рабочей недели. В таком режиме многие компании работают до сих пор.
- Эксперты отмечают, что они не учитывали в объеме общих потерь доходы самозанятых, которых насчитывается 13 млн человек по всей стране. Если включить уровень их доходов весной, то они могут увеличить размер недополученных доходов до более 1 трлн руб.
- Больше всего доходы россиян пострадали в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской области. На три субъекта пришлось 45% совокупного снижения фонда оплаты труда в апреле-июне. В целом снижение НДФЛ отмечалось в 79 из 85 регионов. Но уже в июне снижение наблюдалось только в 12 регионах, в том числе в столицах. Избежать сокращения фонда оплаты труда удалось только Еврейской автономной области.
- Власти попытались компенсировать выпавшие доходы – выплатили семьям с детьми и безработным около 770 млрд руб. Но 640 млрд руб. пошли на выплаты детям. В силу адресного характера компенсаций некоторые группы населения их вовсе не получили. Также эти средства не помогли стабилизировать рынок рабочей силы. Сейчас власти обсуждают возможность введения повторного карантина из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации.
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