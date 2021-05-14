Как можно и как нельзя наказывать детей – комментарий психолога

Перед каждым родителем раз за разом встаёт вопрос: как же наказать ребёнка за нарушение границ дозволенного, чтобы это наказание стало не обидой или психологической травмой, а уроком, столь необходимым подрастающему человеку?

Запрещать ребёнку некоторые вредные или опасные вещи, контролировать его поведение и наказывать за провинности, безусловно, необходимо. Ребёнок должен понимать: чтобы его выбор и потребности уважали, он и сам должен уважать других людей и соблюдать определённые правила. Причём, наказание не должно стать для ребёнка неожиданностью – заранее проведите черту дозволенного и проговорите возможные последствия нарушения запрета, объясните, что наказание является именно ответом за проступок, а не вымещением вашего раздражения и обиды.

Наказание всегда должно быть сообразно проступку и возрасту ребёнка. До трёх лет наказывать малыша практически бесполезно – его "я" только формируется, и он может просто не понять связи между проступком и наказанием, посчитав, что его незаслуженно обижают, а значит, – не любят. Но и для более взрослых детей подходит не любая кара. Если вы не хотите разрушить доверие и любовь между вами и вашим ребёнком, а то и выработать у него серьёзные неврологические и психологические проблемы, от некоторых видов наказания необходимо воздерживаться.

Какие наказания вредны для ребёнка?

– Физические наказания и "принудительные работы"

Недопустимо пользоваться своим физическим превосходством над ребёнком. Это нарушит его формирующиеся личные границы, может подорвать доверие к вам и миру, несущему угрозу и боль. Разделив людей на агрессоров и жертв, в будущем ваш ребёнок вполне может захотеть оказаться в положении сильного, реализуя родительский пример агрессивного поведения и пытаясь разрешать конфликты при помощи насилия и угроз. Кроме того, даже "в воспитательных целях" недопустимо лишать ребёнка необходимого для развития и жизни: еды, сна, одежды и т.д. А наказание, скажем, работой по дому может с большой вероятностью отвратить ребёнка от этого занятия – в его представлении оно станет повинностью.

– Постоянные необоснованные придирки и насмешки, особенно при посторонних людях

Корректная обоснованная критика, конечно, при воспитании ребёнка бывает необходима. А вот постоянные унижения, оскорбления, навешивание ярлыков, даже "безобидное" высмеивание негативно скажется на самооценке ребёнка, ведь он выстраивает её, основываясь на родительском отношении. Если раз за разом повторять малышу, что он непослушный, вредный или глупый, то велика вероятность, что, формируя свою личность, он воплотит ваше мнение о нём в реальность. Не обесценивайте увлечения, достижения и вкусы ребёнка. Высказывания вроде: "На какую ерунду ты тратишь время" могут не только навсегда закрыть вам доступ во внутренний мир ребёнка, но и заставят его стыдиться себя. Низкая самооценка приводит к безынициативности, потере самоуважения и уверенности в себе, неспособности настоять на своём мнении. Это может сделать вашего сына или дочь внушаемыми, и тогда уже не только вы, но и авторитетные сверстники начнут диктовать им, как поступать. И это не всегда будут хорошие поступки – так подростки, идя на поводу у товарищей, попадают в опасные ситуации, нарушают закон, приобщаются к вредным привычкам, неспособные сказать: "Нет, я сам знаю, как для меня будет лучше".

– Излишне продолжительные наказания одиночеством или вашим молчанием

Не разговаривать с ребёнком сутками, а то ещё и запирать его в комнате или, наоборот, выгонять из квартиры на лестницу – это настоящее психологическое насилие. Один открытый разговор принесёт куда больше пользы, чем долгие дни демонстративного обиженного игнора с вашей стороны. Лишение любви, отказ принимать извинения не просто унизительны и болезненны – это может заставить ребёнка думать, что он заслужил наказание не конкретным проступком, а своим характером, тем, что он "неисправимый", "плохой", "ненужный". В некоторых случаях такие травмы могут в дальнейшем привести к нарушениям психики: агрессии, замкнутости, тревожности, депрессии. Ребёнок может начать винить себя во всех своих неудачах, в проблемах своей семьи.

– Психологические манипуляции

Недопустимо делать родительскую любовь "платой" за хорошее поведение ребёнка и требовать его послушания до седых волос. Притворяться обиженными и больными, заставляя ребёнка чувствовать себя неблагодарным, – это шантаж, который породит не любовь, а неприязнь и нежелание общаться с родителями, когда ребёнок вырастет. Гиперопека – тоже способ манипуляции – нельзя делать за ребёнка все его дела, чтобы потом его же обвинить в некомпетентности.

Нередко родители начинают играть на потребности ребёнка в их одобрении, сравнивая его с другими детьми, в том числе с братьями и сёстрами. Но когда вы говорите ребёнку: "Почему ты не такой послушный, как твоя сестра?" или "А вот твой брат в этом возрасте учился лучше", вы разрушаете не только свои отношения с ребёнком, но и его отношения с братом или сестрой, которых он считает вашими "любимчиками". Нельзя бросаться в негативном ключе и фразами, вроде: "Ты точно как твой отец!" – этим вы оттолкнёте ребёнка в первую очередь от себя.

Не принесёт пользы и запугивание ребёнка, в том числе любыми фантастическими "бабайками" или мнимыми вредными последствиями. Современные дети отнюдь не наивны. Распознанная ложь точно не прибавит вам ни авторитета, ни доверия.

Кстати, нельзя позволять и ребёнку манипулировать вами. Скажем, ваш отказ немедленно купить новый айфон – вовсе не насилие над личностью, как бы расстроен ребёнок ни был.

Так как же правильно наказать провинившегося ребёнка?

Заслуженному и справедливому наказанию за проступок – да. Физическому и психологическому насилию – нет. В каждом конкретном случае "меру воздействия" нужно определять индивидуально.

– Зачастую полезно позволить ребёнку принять собственное решение, пусть и ошибочное – дать нарушить запрет, чтобы осознать последствия этого. Скажем, если, игнорируя слова мамы, продолжать колотить машинкой по скамейке – машинка может сломаться, и играть будет уже нечем. Это не только позволит ребёнку понять смысл запрета, но и постепенно научит его принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Каждый раз объясняйте, что именно ребёнок сделал неправильно, разговаривайте с ним, а не только озвучивайте указания.

– Можно и нужно сделать замечание, проговорив свои эмоции: огорчение, разочарование. "Меня очень расстроил этот твой поступок", "мне больно", "я сержусь на тебя", "я не хочу сейчас говорить с тобой". Но игнорирование и отказ разговаривать нельзя длить долго – для малыша будет достаточно и нескольких минут, для подростка – пары часов. Как правило, детям сложно выносить холодность мамы или папы, и они сами придут просить прощения. Не отмахивайтесь от этого разговора, игнорируя слёзы и просьбы, – нельзя допустить, чтобы у ребёнка выработалось непреходящее чувство вины. Наказание является ответом за проступок, после чего "преступник" должен быть прощён. И обязательно помиритесь перед сном, напомните ребёнку, что цените и любите его, несмотря ни на что.

– Полностью прекращать прогулки не стоит, но ограничить их – вполне допустимо. Опоздал вечером домой на 15 минут? Завтрашняя прогулка укорачивается на полчаса. На время лишить карманных денег, гаджетов, просмотра мультиков – тоже вполне действенные средства. Не забывайте и об эффективности поощрения за успехи. И обязательно выполняйте свои обещания.

Слушайте вашего ребёнка и уважайте его мнение, не допускайте несправедливых наказаний из-за раздражения или неверной оценки ситуации. Во многом ребёнок вовсе не обязан соответствовать вашим ожиданиям. Он – самостоятельная личность, которая постепенно формирует собственный путь в жизни. Если, скажем, пропуски музыкальной школы стали регулярными – это повод не наказывать ребёнка снова и снова, а серьёзно поговорить о том, хочет ли он и дальше заниматься музыкой.

Не стоит наказывать и за естественное для детей стремление к познанию, и за случайности, неподконтрольные ребёнку, и тем более – за вещи, обусловленные особенностями его физиологии или психологии, вроде энуреза. Если ваш малыш эмоционально лабилен или гиперактивен – не стесняйтесь обратиться к специалисту, который поможет ребёнку научиться управлять своим поведением, а вам – выстроить верную линию общения с ним.

Помните, что дети очень впечатлительны, а родители для них – самые важные в мире люди. Не только банальная порка или моральное давление, но даже небрежно брошенная мамой фраза или презрительный взгляд отца способны ранить детскую психику так серьёзно, что это отразится на формировании личности и всей дальнейшей жизни ребёнка. Чтобы избежать детских обид, страхов и психических проблем, следите не только за поведением ребёнка, но и за собственными реакциями и словами. Это поможет вам сохранить доверительные и тёплые отношения с вашими детьми, даже когда они вырастут.