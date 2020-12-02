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Женщины, афроамериканцы и геи начнут управлять российскими компаниями

2 Декабря 2020 86 0 Экономика
Женщины, афроамериканцы и геи начнут управлять российскими компаниями

Российские компании все чаще выходят на IPO и начинают торговать своими акциями на электронной бирже Nasdaq, привлекая иностранных инвесторов. При этом они должны соответствовать правилам торговой площадки. Одно из них может быть введено в ближайшее время – Nasdaq предложил федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США обязать все компании включить в состав совета директоров одну женщину, одного афроамериканца или представителя ЛГБТ-сообщества. Это требование может коснуться ряда российских компаний.

Правила Nasdaq едины для всех

  • В первый день декабря технологическая корпорация Nasdaq, управляющая одноименной электронной биржей, предложила федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США принять новое правило – все компании, которые торгуются на бирже, должны иметь в составе директоров одну женщину, одного афроамериканца и одного представителя ЛГБТ-сообщества.
  • Это требование, если Комиссия его одобрит, будет обязательным для листинга (размещения) акций на бирже. Если же компания не сможет включить ни одного из представителей меньшинств, ей придется привести убедительные аргументы, почему она этого не может сделать.
  • Для зарубежных компаний могут быть сделаны небольшие послабления. Так, например, вместо афроамериканцев и представителей ЛГБТ они смогут включать минимум двух женщин в состав директоров. Также вместо афроамериканца можно будет назначать выходцев из Латинской Америки или представителей коренных народов Северной Америки.
  • Корпорация Nasdaq была вынуждена пойти на такую меру, поскольку 20 исследований показали, что есть прямая связь между гендерным и этническим разнообразием совета директоров компаний и их финансовым результатом.
  • Новое правило коснется 3,2 тыс. компаний. Из российских это Яндекс, Veon (Билайн), Ozon, Qiwi, МТС, «Мечел». Естественно, что 75% российских компаний, по подсчетам The New York Times, не соответствуют новому требованию биржи и будут вынуждены провести изменения.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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