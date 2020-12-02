Женщины, афроамериканцы и геи начнут управлять российскими компаниями 86 0 Экономика

Российские компании все чаще выходят на IPO и начинают торговать своими акциями на электронной бирже Nasdaq, привлекая иностранных инвесторов. При этом они должны соответствовать правилам торговой площадки. Одно из них может быть введено в ближайшее время – Nasdaq предложил федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США обязать все компании включить в состав совета директоров одну женщину, одного афроамериканца или представителя ЛГБТ-сообщества. Это требование может коснуться ряда российских компаний.