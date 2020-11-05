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Из бюджета украли 100 млрд рублей под видом борьбы с коронавирусом
5 Ноября 2020 482 1 Экономика
Росфинмониторинг выявил хищение 100 млрд руб. из бюджета под видом борьбы с коронавирусом, а также поддержки граждан и бизнеса. Возместить от этой суммы удалось всего 18 млрд руб. Таким образом, 82 млрд руб. растворились, несмотря на уголовные дела и конфискацию имущества. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ведомства Юрия Чиханчина.
Пандемия позволила своровать 100 млрд руб.
- Одновременно с пандемией коронавируса в России началась пандемия хищения бюджетных средств: правоохранительные органы возбудили с начала года более 120 уголовных дел против лиц, причастных к расхищению бюджета. Такие данные привел глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на конференции Ассоциации российских банков.
- По его словам, около 100 млрд руб. похищенных средств арестованы и по этим делам вынесены приговоры. Конфисковать удалось более 10 млрд руб., передает слова Чиханчина «Интерфакс». Директор Росфинмониторинга отметил помощь банков, которые предоставляют информацию о хищениях из бюджета.
- Преступники для вывода бюджетных средств маскируют свои действия под борьбу с коронавирусом и поддержку граждан и бизнеса. Под этими предлогами средства обналичиваются, происходит уклонение от уплаты налогов, расхищаются средства, которые выделяет государство.
- Всего усилиями Росфинмониторинга в 2020 году удалось возместить в бюджет 18 млрд руб. На особом контроле у ведомства средства на инфраструктурные проекты и национальные цели. «Это система контроля за гособоронзаказом, за госзакупками», – пояснил Чиханчин.
- По данным Счетной палаты, в 2019 году нарушения в работе с бюджетными средства достигли почти 900 млрд руб. при размере федерального бюджета в 19 трлн руб. Треть нарушений носили бухгалтерский характер, еще треть – нарушение госзакупок, а треть – уголовные преступления, говорил глава ведомства Алексей Кудрин в начале года.
- В августе Кудрин докладывал Путину, что «нецелевым образом» были использованы 50 млрд руб. Он попросил главу государства привлечь к расследованию этих дел Генпрокуратуру.
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"А был ли мальчик?!" (из к/ф "Не может быть!") У меня вообще сложилось впечатление,что в Резервном Фонде давно всё разворовали,а сейчас под шумок пытаются просто "списать" украденное на пандемию! С ТВ говорят,что у нас есть "подушка" бла-бла-бла...а на самом деле там наверное мышь повесилась...потом говорят:"Мы выделили средства..." (которые таинственным образом растворились по дороге). Это как звонить мошеннику со словами:"Ты мне денег сегодня отдашь?!" А он в ответ,показывает липовую бумажку:"Вот квитанция,жди,я отправил переводом!")))