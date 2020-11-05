Из бюджета украли 100 млрд рублей под видом борьбы с коронавирусом 482 1 Экономика

Росфинмониторинг выявил хищение 100 млрд руб. из бюджета под видом борьбы с коронавирусом, а также поддержки граждан и бизнеса. Возместить от этой суммы удалось всего 18 млрд руб. Таким образом, 82 млрд руб. растворились, несмотря на уголовные дела и конфискацию имущества. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ведомства Юрия Чиханчина.