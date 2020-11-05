Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
05 НОЯ, 18:16 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

05 НОЯ, 18:16 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Из бюджета украли 100 млрд рублей под видом борьбы с коронавирусом

5 Ноября 2020 482 1 Экономика
Из бюджета украли 100 млрд рублей под видом борьбы с коронавирусом

Росфинмониторинг выявил хищение 100 млрд руб. из бюджета под видом борьбы с коронавирусом, а также поддержки граждан и бизнеса. Возместить от этой суммы удалось всего 18 млрд руб. Таким образом, 82 млрд руб. растворились, несмотря на уголовные дела и конфискацию имущества. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ведомства Юрия Чиханчина.

Пандемия позволила своровать 100 млрд руб.

  • Одновременно с пандемией коронавируса в России началась пандемия хищения бюджетных средств: правоохранительные органы возбудили с начала года более 120 уголовных дел против лиц, причастных к расхищению бюджета. Такие данные привел глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на конференции Ассоциации российских банков.
  • По его словам, около 100 млрд руб. похищенных средств арестованы и по этим делам вынесены приговоры. Конфисковать удалось более 10 млрд руб., передает слова Чиханчина «Интерфакс». Директор Росфинмониторинга отметил помощь банков, которые предоставляют информацию о хищениях из бюджета.
  • Преступники для вывода бюджетных средств маскируют свои действия под борьбу с коронавирусом и поддержку граждан и бизнеса. Под этими предлогами средства обналичиваются, происходит уклонение от уплаты налогов, расхищаются средства, которые выделяет государство.
  • Всего усилиями Росфинмониторинга в 2020 году удалось возместить в бюджет 18 млрд руб. На особом контроле у ведомства средства на инфраструктурные проекты и национальные цели. «Это система контроля за гособоронзаказом, за госзакупками», – пояснил Чиханчин.
  • По данным Счетной палаты, в 2019 году нарушения в работе с бюджетными средства достигли почти 900 млрд руб. при размере федерального бюджета в 19 трлн руб. Треть нарушений носили бухгалтерский характер, еще треть – нарушение госзакупок, а треть – уголовные преступления, говорил глава ведомства Алексей Кудрин в начале года.
  • В августе Кудрин докладывал Путину, что «нецелевым образом» были использованы 50 млрд руб. Он попросил главу государства привлечь к расследованию этих дел Генпрокуратуру.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
16:24 0 0
Дизель:

"А был ли мальчик?!" (из к/ф "Не может быть!") У меня вообще сложилось впечатление,что в Резервном Фонде давно всё разворовали,а сейчас под шумок пытаются просто "списать" украденное на пандемию! С ТВ говорят,что у нас есть "подушка" бла-бла-бла...а на самом деле там наверное мышь повесилась...потом говорят:"Мы выделили средства..." (которые таинственным образом растворились по дороге). Это как звонить мошеннику со словами:"Ты мне денег сегодня отдашь?!" А он в ответ,показывает липовую бумажку:"Вот квитанция,жди,я отправил переводом!")))

Статьи

Золотовалютные резервы России резко сократились. Сказывается распродажа золота

Золотовалютные резервы России резко сократились. Сказывается распродажа золота
Экономика

Набиуллина снова ударит по вкладам. Банкиры ждут ставки в 1,5-2%

Набиуллина снова ударит по вкладам. Банкиры ждут ставки в 1,5-2%
Экономика

Путин потребовал неприкосновенности для себя перед уходом

Путин потребовал неприкосновенности для себя перед уходом
Политика 2

Путин продаст Лукашенко месторождение нефти в России

Путин продаст Лукашенко месторождение нефти в России
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Первый в Арктике академический комплекс для научных разработок открыли в Архангельске

Первый в Арктике академический комплекс для научных разработок открыли в Архангельске

Серийное производство новейшего двигателя для вертолетов марок Миля и Камова начали в Петербурге

Серийное производство новейшего двигателя для вертолетов марок Миля и Камова начали в Петербурге

Новости дня

17:43 Собянин заявил о росте госпитализаций по COVID-19 в Москве Собянин заявил о росте госпитализаций по COVID-19 в Москве
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
17:24 МИД снова призывает россиян отказать от поездок за границу МИД снова призывает россиян отказать от поездок за границу
16:51 Международные резервы России просели на $5,8 млрд Международные резервы России просели на $5,8 млрд
16:22 Названы регионы, жители которых могут быстрее всех накопить на ипотеку Названы регионы, жители которых могут быстрее всех накопить на ипотеку
15:46 Проект закона о неприкосновенности экс-президента внесен в Госдуму Проект закона о неприкосновенности экс-президента внесен в Госдуму
14:52 Тесты на COVID-19 дают ошибочные результаты в 40% случаев Тесты на COVID-19 дают ошибочные результаты в 40% случаев
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14:20 В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Узнай, страна!

17:21 Первый в Арктике академический комплекс для научных разработок открыли в Архангельске Первый в Арктике академический комплекс для научных разработок открыли в Архангельске
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
17:05 Серийное производство новейшего двигателя для вертолетов марок Миля и Камова начали в Петербурге Серийное производство новейшего двигателя для вертолетов марок Миля и Камова начали в Петербурге
16:18 На самом большом в мире неатомном ледоколе «Виктор Черномырдин» подняли флаг России На самом большом в мире неатомном ледоколе «Виктор Черномырдин» подняли флаг России
03 НОЯ, 16:00 В ТПП РФ убеждены в перспективности бизнеса по франшизе В ТПП РФ убеждены в перспективности бизнеса по франшизе
03 НОЯ, 10:14 Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье
03 НОЯ, 09:37 Возобновлено строительство отрезка газопровода «Сила Сибири» от Иркутской области до Якутии Возобновлено строительство отрезка газопровода «Сила Сибири» от Иркутской области до Якутии
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
03 НОЯ, 08:54 Впервые российские трубы большого диаметра отправили в США из Петербурга Впервые российские трубы большого диаметра отправили в США из Петербурга
02 НОЯ, 13:39 Два крупных молочных комплекса за 7 млрд рублей построят на Дону и Кубани Два крупных молочных комплекса за 7 млрд рублей построят на Дону и Кубани
02 НОЯ, 13:08 Беспилотный электромобиль ГАЗель-NEXT начал работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации в Югре Беспилотный электромобиль ГАЗель-NEXT начал работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации в Югре
02 НОЯ, 12:28 В Карелии полностью отремонтировали дорогу к российско-финской границе на международном турмашруте В Карелии полностью отремонтировали дорогу к российско-финской границе на международном турмашруте
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter