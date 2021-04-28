Источники Bloomberg рассказали о начале третьей волны коронавируса в России 403 0 Экономика

По данным Bloomberg, в России уже началась третья волна коронавируса. Агентство ссылается на источники, «знакомые с ситуацией» и «неофициальной статистикой» правительства. При этом происходящее агентство интерпретирует так: россияне не стремятся вакцинироваться, поскольку верят заявлениям властей о том, что они держат ситуацию под контролем и в целом перестали бояться инфекции.