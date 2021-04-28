Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 АПР, 15:08 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

28 АПР, 15:08 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Источники Bloomberg рассказали о начале третьей волны коронавируса в России

28 Апреля 2021 403 0 Экономика
Источники Bloomberg рассказали о начале третьей волны коронавируса в России

По данным Bloomberg, в России уже началась третья волна коронавируса. Агентство ссылается на источники, «знакомые с ситуацией» и «неофициальной статистикой» правительства. При этом происходящее агентство интерпретирует так: россияне не стремятся вакцинироваться, поскольку верят заявлениям властей о том, что они держат ситуацию под контролем и в целом перестали бояться инфекции.

Третья волна началась «неофициально»

  • Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве и неофициальную статистику сообщило о начале третьей волны коронавируса в России. По его информации, Кремль старается одновременно сдерживать пандемию и не тревожить сообщениями о ней россиян. Вероятно, с этим связаны «нерабочие дни» с 4 по 7 мая между майскими праздниками, о которых объявил президент Владимир Путин.
  • Официально ежедневный прирост новых случаев заражения не превышает 9 тыс. на протяжении 10 дней. В Москве при этом шесть дней фиксируется более 2 тыс. новых случаев в день. Это делает среднее число заразившихся в столице максимальным с января. Неофициальные данные агентство не приводит.
  • По мнению Bloomberg, властям непросто убедить россиян привиться от коронавируса. Источники во власти объясняют это тем, что Кремль делает «оптимистичные оценки» по поводу пандемии, а значительная часть людей уже перестала бояться инфекции, так как слышит от Кремля, что «ситуация находится под контролем».
  • Есть и другая причина – россияне не доверяют чиновникам и относятся к ним со скептицизмом, пишет Bloomberg. Поэтому правительство не способно убедить россиян сделать прививку одной из трех отечественных вакцин. Согласно опросу «Левада-центра», который российские власти считают «иностранным агентом», почти две трети россиян не хотят вакцинироваться. Если «государство не заставляет», многие не видят в этом необходимости, говорит аналитик Денис Волков.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Около 7,7 млн человек в России получили две дозы вакцины, более 12 млн – одну дозу. Об этом 27 апреля заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Всего в России произведено 28 млн комплектов вакцин, но только 17,4 млн поступили в гражданский оборот.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Рекордное число фальшивых долларов выявил Центробанк в России

Рекордное число фальшивых долларов выявил Центробанк в России
Экономика 1

Гречка и другие крупы снова подорожают. Поставщики предупредили о росте цен до 15%

Гречка и другие крупы снова подорожают. Поставщики предупредили о росте цен до 15%
Экономика 1

Медведев призвал экономить на науке из-за «весьма сложной ситуации»

Медведев призвал экономить на науке из-за «весьма сложной ситуации»
Экономика 2

Россия может прекратить поставки нефти в Белоруссию из-за санкций США

Россия может прекратить поставки нефти в Белоруссию из-за санкций США
Экономика 6

Узнай, страна!

Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии

Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии

Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области

Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области

Новости дня

14:02 Саудовская Аравия собирается продать долю Saudi Aramco за 19 млрд долларов. Потенциально – Китаю Саудовская Аравия собирается продать долю Saudi Aramco за 19 млрд долларов. Потенциально – Китаю
Зеленский захотел встретиться с Путиным в Ватикане
Зеленский захотел встретиться с Путиным в Ватикане
13:02 Китай готовится впервые сообщить о сокращении населения. Индия может стать самой населенной страной Китай готовится впервые сообщить о сокращении населения. Индия может стать самой населенной страной
10:29 Молоко подорожало в производстве на 18%. Но в рознице пока всего на 4% Молоко подорожало в производстве на 18%. Но в рознице пока всего на 4%
10:10 Кипр мог незаконно предоставить «золотые паспорта» россиянам Кипр мог незаконно предоставить «золотые паспорта» россиянам
09:07 В России разрешили изымать единственное жилье у должников В России разрешили изымать единственное жилье у должников
27 АПР, 17:32 «Злоупотребление положением». Россия оштрафовала Apple на 12 млн долларов «Злоупотребление положением». Россия оштрафовала Apple на 12 млн долларов
Рекордное число фальшивых долларов выявил Центробанк в России
Рекордное число фальшивых долларов выявил Центробанк в России
27 АПР, 17:18 «Петрова и Боширова» сделают персонажами игры-бродилки «Петрова и Боширова» сделают персонажами игры-бродилки

Узнай, страна!

14:16 Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии
Гречка и другие крупы снова подорожают. Поставщики предупредили о росте цен до 15%
Гречка и другие крупы снова подорожают. Поставщики предупредили о росте цен до 15%
12:51 Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области
27 АПР, 22:02 Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области
27 АПР, 14:29 Производственная линия по выпуску автоклавного газобетона открыта в Алтайском крае Производственная линия по выпуску автоклавного газобетона открыта в Алтайском крае
27 АПР, 12:06 Первую в России дуговую сталеплавильную печь ввели в эксплуатацию в Вологодской области Первую в России дуговую сталеплавильную печь ввели в эксплуатацию в Вологодской области
26 АПР, 18:23 Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области
Медведев призвал экономить на науке из-за «весьма сложной ситуации»
Медведев призвал экономить на науке из-за «весьма сложной ситуации»
26 АПР, 17:42 В Калининградской области начали производство силикатного кирпича и пенополистирола В Калининградской области начали производство силикатного кирпича и пенополистирола
24 АПР, 19:52 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и импортозамещающие производства ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и импортозамещающие производства
23 АПР, 11:55 В Волгоградской области продолжается программа мелиорации сельхозземель В Волгоградской области продолжается программа мелиорации сельхозземель
23 АПР, 09:40 Новый битумный терминал будет построен в Орловской области Новый битумный терминал будет построен в Орловской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter