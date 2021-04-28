Источники Bloomberg рассказали о начале третьей волны коронавируса в России
28 Апреля 2021 403 0 Экономика
По данным Bloomberg, в России уже началась третья волна коронавируса. Агентство ссылается на источники, «знакомые с ситуацией» и «неофициальной статистикой» правительства. При этом происходящее агентство интерпретирует так: россияне не стремятся вакцинироваться, поскольку верят заявлениям властей о том, что они держат ситуацию под контролем и в целом перестали бояться инфекции.
Третья волна началась «неофициально»
- Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве и неофициальную статистику сообщило о начале третьей волны коронавируса в России. По его информации, Кремль старается одновременно сдерживать пандемию и не тревожить сообщениями о ней россиян. Вероятно, с этим связаны «нерабочие дни» с 4 по 7 мая между майскими праздниками, о которых объявил президент Владимир Путин.
- Официально ежедневный прирост новых случаев заражения не превышает 9 тыс. на протяжении 10 дней. В Москве при этом шесть дней фиксируется более 2 тыс. новых случаев в день. Это делает среднее число заразившихся в столице максимальным с января. Неофициальные данные агентство не приводит.
- По мнению Bloomberg, властям непросто убедить россиян привиться от коронавируса. Источники во власти объясняют это тем, что Кремль делает «оптимистичные оценки» по поводу пандемии, а значительная часть людей уже перестала бояться инфекции, так как слышит от Кремля, что «ситуация находится под контролем».
- Есть и другая причина – россияне не доверяют чиновникам и относятся к ним со скептицизмом, пишет Bloomberg. Поэтому правительство не способно убедить россиян сделать прививку одной из трех отечественных вакцин. Согласно опросу «Левада-центра», который российские власти считают «иностранным агентом», почти две трети россиян не хотят вакцинироваться. Если «государство не заставляет», многие не видят в этом необходимости, говорит аналитик Денис Волков.
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- Около 7,7 млн человек в России получили две дозы вакцины, более 12 млн – одну дозу. Об этом 27 апреля заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Всего в России произведено 28 млн комплектов вакцин, но только 17,4 млн поступили в гражданский оборот.
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