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Искать новую нефть в России оказалось невыгодно. Текущих запасов хватит на 19 лет

8 Июня 2021 311 2 Экономика
Искать новую нефть в России оказалось невыгодно. Текущих запасов хватит на 19 лет

Падение цен на нефть после 2014 года со 110 долларов за баррель до нуля весной 2020 года ударило по самому важному звену в добыче нефти – геологоразведке. По словам главы «Росгеологии» Сергея Горькова, точкой рентабельности геологоразведочных работ для нефтяников является цена в 70 долларов за баррель. Но за последние пять лет такая цена была только в 2018 году. Россия может «упустить перспективу» и исчерпать запасы нефти без открытия новых месторождений.

Новой нефти у России нет

  • После падения цен на нефть в 2014 году у России начались проблемы с разведкой новых месторождений нефти. Как отметил в интервью ТАСС глава «Росгеологии» Сергей Горьков, рентабельность геологоразведки начинается с 70 долларов. «Цена в 65-70 долларов является отсечкой, ниже которой геологии, к сожалению, мало уделяется внимания», – сказал Горьков.
  • В результате получается, что при добыче в 550 млн тонн ежегодно в 2015-19 годах средний размер новых месторождений составил 9-14 млн тонн, следует из данных Минэнерго. В указанный период цена российской нефти Urals только в 2018 году подобралась к отметке в 70,01 доллара. Меньше всего она стоила в 2015-м – 51,23 доллара, а в 2020-м – 41,73 доллара.
  • То, что цена в течение четырех лет была ниже точки рентабельности геологоразведки на 20-40%, напрямую сказалось на увеличении нефтяных запасов. Глава «Росгеологии» предупреждает, что геологоразведке можно не уделять внимание пару лет, но цикл ее составляет 7-10 лет. Поэтому можно «просто упустить перспективу».

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  • Минэнерго оценивает запасы нефти в России на начало 2021 года в 30 млрд тонн. Рентабельными из них являются 36%, говорил замминистра энергетики Павел Сорокин. Остальная часть – это арктическая нефть, для добычи которой нужна цена в 110 долларов за баррель и инновационные технологии, которых у России нет. Всего запасов нефти России должно было бы хватить на 58 лет, но если брать рентабельную их часть, то они закончатся через 19 лет, предупреждал глава Роснедр Евгений Киселев.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
10:52 0 0
И.И..:

российская рентабельность чего либо, это отдельная тема про эффективных менеджеров , выписывающих себе миллиардные премии при громадных убытках. потому, пока одно не привести в порядок, рассуждать про другое не имеет смысла.

А
10:16 0 0
Алга:

Через 19 лет в РФ остановится весь транспорт, работающий на продуктах переработки нефти. Поезда, комбайны, грузовики, легковушки, мотоциклы, вообще все. Чтобы купить нефть за рубежом, туда нужно что-то продать, что? Хотя вот можно паровые машины использовать, на дровах, пока еще есть деревья...

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