Искать новую нефть в России оказалось невыгодно. Текущих запасов хватит на 19 лет
8 Июня 2021 311 2 Экономика
Падение цен на нефть после 2014 года со 110 долларов за баррель до нуля весной 2020 года ударило по самому важному звену в добыче нефти – геологоразведке. По словам главы «Росгеологии» Сергея Горькова, точкой рентабельности геологоразведочных работ для нефтяников является цена в 70 долларов за баррель. Но за последние пять лет такая цена была только в 2018 году. Россия может «упустить перспективу» и исчерпать запасы нефти без открытия новых месторождений.
Новой нефти у России нет
- После падения цен на нефть в 2014 году у России начались проблемы с разведкой новых месторождений нефти. Как отметил в интервью ТАСС глава «Росгеологии» Сергей Горьков, рентабельность геологоразведки начинается с 70 долларов. «Цена в 65-70 долларов является отсечкой, ниже которой геологии, к сожалению, мало уделяется внимания», – сказал Горьков.
- В результате получается, что при добыче в 550 млн тонн ежегодно в 2015-19 годах средний размер новых месторождений составил 9-14 млн тонн, следует из данных Минэнерго. В указанный период цена российской нефти Urals только в 2018 году подобралась к отметке в 70,01 доллара. Меньше всего она стоила в 2015-м – 51,23 доллара, а в 2020-м – 41,73 доллара.
- То, что цена в течение четырех лет была ниже точки рентабельности геологоразведки на 20-40%, напрямую сказалось на увеличении нефтяных запасов. Глава «Росгеологии» предупреждает, что геологоразведке можно не уделять внимание пару лет, но цикл ее составляет 7-10 лет. Поэтому можно «просто упустить перспективу».
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- Минэнерго оценивает запасы нефти в России на начало 2021 года в 30 млрд тонн. Рентабельными из них являются 36%, говорил замминистра энергетики Павел Сорокин. Остальная часть – это арктическая нефть, для добычи которой нужна цена в 110 долларов за баррель и инновационные технологии, которых у России нет. Всего запасов нефти России должно было бы хватить на 58 лет, но если брать рентабельную их часть, то они закончатся через 19 лет, предупреждал глава Роснедр Евгений Киселев.
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российская рентабельность чего либо, это отдельная тема про эффективных менеджеров , выписывающих себе миллиардные премии при громадных убытках. потому, пока одно не привести в порядок, рассуждать про другое не имеет смысла.
Через 19 лет в РФ остановится весь транспорт, работающий на продуктах переработки нефти. Поезда, комбайны, грузовики, легковушки, мотоциклы, вообще все. Чтобы купить нефть за рубежом, туда нужно что-то продать, что? Хотя вот можно паровые машины использовать, на дровах, пока еще есть деревья...