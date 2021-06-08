Искать новую нефть в России оказалось невыгодно. Текущих запасов хватит на 19 лет 311 2 Экономика

Падение цен на нефть после 2014 года со 110 долларов за баррель до нуля весной 2020 года ударило по самому важному звену в добыче нефти – геологоразведке. По словам главы «Росгеологии» Сергея Горькова, точкой рентабельности геологоразведочных работ для нефтяников является цена в 70 долларов за баррель. Но за последние пять лет такая цена была только в 2018 году. Россия может «упустить перспективу» и исчерпать запасы нефти без открытия новых месторождений.