Импортозамещение провалилось. Путин вынуждает россиян переплачивать за еду 390 4 Экономика

В конце ноября президент Владимир Путин продлил контрсанкции против Запада – до конца 2021 года запретил ввозить в Россию доступное и качественное продовольствие. Это произошло на фоне роста продовольственных цен на 14% с начала года, а также, как показало исследование Национального рейтингового агентства (НРА), полного провала объявленного президентом импортозамещения.