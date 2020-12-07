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Импортозамещение провалилось. Путин вынуждает россиян переплачивать за еду
7 Декабря 2020 390 4 Экономика
В конце ноября президент Владимир Путин продлил контрсанкции против Запада – до конца 2021 года запретил ввозить в Россию доступное и качественное продовольствие. Это произошло на фоне роста продовольственных цен на 14% с начала года, а также, как показало исследование Национального рейтингового агентства (НРА), полного провала объявленного президентом импортозамещения.
Импортозамещению не помогло даже пальмовое масло
- В августе 2014 года президент Путин, в ответ на санкции против России за вмешательство в политический кризис на Украине, ввел контрсанкции, которые ударили по самой России. Он запретил ввозить в страну качественное продовольствие из Евросоюза. Последствия этого – сокращение ассортимента продуктов в магазинах, непрекращающийся двухзначный рост цен и ухудшение качества рациона россиян. В стране, где около 20 млн человек находятся за чертой бедности, Путин позволил давить бульдозерами тонны импортных продуктов.
- Теперь выясняется, что с 2014 года России так и не удалось за счет внутреннего производства заместить поставки импортных продуктов. Они идут, но через поставщиков из третьих стран. Другими словами, происходит реэкспорт европейской продукции, но с существенной наценкой, что позволяет заработать таким странам, как Белоруссия.
- Стратегия импортозамещения была рассчитана до 2020 года, напоминает Национальное рейтинговое агентство. Сократить удалось только импорт мяса – на 65% (за это тоже придется платить – согласно последней новости, говядина в России подорожает еще на 30%, хотя с начала года она уже выросла в цене на 17,5%). Однако и этот показатель на 2,8% ниже, чем предполагали в своих планах власти.
- Экспорт молочной продукции сократился за 6 лет на 20% (должен был на 30%), плодоовощной продукции – на 11% (целевой показатель 20%, импорт овощей должен был сократиться на 70,3%, но он упал лишь на 27%).
- В целом доля импорта ранее запрещенных европейских продуктов составляет 30% против 38% в 2013 году. Белоруссия до санкций ввозила 39% молочной продукции, а теперь – 79%, мяса – 12% в 2013 году и 29% в 2020-м. Парагвая почти не было среди импортеров продукции в Россию, но теперь страна поставляет России 19% мяса.
- Если на Норвегию приходилось 40% поставок рыбы в Россию, то теперь этот же объем идет через Чили (26%) и Фарерские острова (16%). Европейские фрукты идут через Эквадор (22% поставок). Сами Чили, Фарерские острова или Эквадор ничего не производят, они перекупают европейские продукты и с наценкой переправляют их в Россию. К реэспорту подключился даже Китай – он импортировал овощей 8% в 2013 году, а через семь лет – 21%. Все за счет закупок в Европе и последующей перепродаже.
- За все это «испортозамещение» вынуждены платить россияне, причем дважды – ростом цен в магазинах (в этом году реальная инфляция уже составила 14% против официального показателя в 4,3%), и качеством товаров. Кого наказывает Путин своими контрсанкциями – вопрос открытый.
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до слёз не могу кушать это дерьмо, которое на прилавках
до слёз не могу кушать это дерьмо, которым меня кормит президент Путин. молоко купила пахнет плесенью. в прошлом году отравление. у президента гены китайские они едят всё. Зюганов такое не ест, показывали половником мед наворачивает.
Ничего ) а Вы?
Я ничего не думаю об этом, но мой желудок по несколько раз в году отправляет меня в больницу с того гав...на, что продают в наших продовольственных магазинах.