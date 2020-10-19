Импортное медоборудование запретят. Лечить будут отечественным 1613 0 Экономика

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов лоббирует полный отказ государственных медицинских учреждений от высокотехнологичного западного оборудования. Он настаивает – если на технику выделяются бюджетные деньги, то и закупаться на них должны исключительно российские аппараты. При этом у самой корпорации есть прямой интерес – сейчас она занимает четверть рынка медицинской техники, а к 2030 году планирует увеличить свою долю до половины. Правительство тоже заинтересовано – дефицит нефтедолларов толкает чиновников к импортозамещению в легкой промышленности и мечтах о создании собственной микроэлектронной промышленности.