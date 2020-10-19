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Импортное медоборудование запретят. Лечить будут отечественным
19 Октября 2020 1613 0 Экономика
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов лоббирует полный отказ государственных медицинских учреждений от высокотехнологичного западного оборудования. Он настаивает – если на технику выделяются бюджетные деньги, то и закупаться на них должны исключительно российские аппараты. При этом у самой корпорации есть прямой интерес – сейчас она занимает четверть рынка медицинской техники, а к 2030 году планирует увеличить свою долю до половины. Правительство тоже заинтересовано – дефицит нефтедолларов толкает чиновников к импортозамещению в легкой промышленности и мечтах о создании собственной микроэлектронной промышленности.
Иностранное медоборудование чиновникам не нужно
- Глава «Ростеха» предложил правительству Мишустина запретить покупку иностранного оборудования для больниц за бюджетные деньги. Об этом узнал «Коммерсант», который приводит цитату: «Если деньги выделяются из бюджета, нужно категорически запретить закупать иностранную продукцию».
- В приоритете, по мнению Чемезова, должно быть российское оборудование, большая часть которого производится самим «Ростехом». При этом «бюджетные деньги» – это налоги граждан России. Каждый гражданин – хочет он этого или нет – из своей зарплаты отчисляет страховые взносы в социальный фонд, откуда они поступают на финансирование медицинских учреждений. Поэтому каждый гражданин заслуживает лучшего лечения в клиниках, работу которых он оплачивает. Естественно, с применением лучшего оборудования.
- Проблема отечественного оборудования даже не в качестве, а в том, что зачастую современным иностранным аппаратам в России просто нет аналогов. «Ростех» в 2020 году увеличил поставки техники на 20% и продал больницам оборудования на 36 млрд руб. Особый спрос среди клиник был на аппарат искусственной вентиляции легких, которые во многих случаях только представлялись как российские – на самом деле они были собраны по методу отверточной сборки из китайских комплектующих. Известен трагический инцидент, когда такая техника загорелась и привела к гибели пациентов в Санкт-Петербурге.
- «Ростех» планирует увеличить объемы продаж отечественного оборудования больницам до 80 млрд руб. в год к 2025 году, а к 2030-му занять половину отечественного рынка. Выдавливать иностранных конкурентов корпорации необходимо, поскольку бюджетное финансирование на здравоохранение, как это ни странно, сокращается (растет вместо этого на силовиков – в России 1,8 млн медработников и 2,6 млн сотрудников силовых структур). Так, например, в 2021 году правительство сократило траты на медицину на 162 млрд руб., до 1,102 трлн.
- Помимо этого «Ростех» продвигает план создания отечественной микроэлектронной промышленности за 798 млрд руб. К 2030 году корпорация собирается заполучить долю в 60% на отечественном рынке электроники. Правда, во всех планах упоминается текущее поколение процессоров 14 нм, которые через десять лет бесконечно устареют.
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