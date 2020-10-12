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Идеолог пенсионной реформы забыл, когда ему уходить на пенсию
12 Октября 2020 2507 1 Политика
Главе Счетной палаты Алексею Кудрину сегодня исполнилось 60 лет. В историю современной России он войдет как реформатор в должности министра финансов (2000-2011 годы), а также автор пенсионной реформы, которую он предлагал запустить еще в 2008 году в ответ на глобальный финансовый кризис. Однако повышение пенсионного возраста произошло в 2018 году, а сам Кудрин не помнит, когда ему по новому законодательству следует уйти на пенсию.
Повысили пенсионный возраст и забыли
- Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин признался в интервью ТАСС, что «точно не помнит», когда ему после пенсионной реформы следует уйти на пенсию. «По-моему, в шестьдесят два года», – предположил Кудрин, добавив, что не думает об этом.
- Сегодня, 12 октября, ближайшему соратнику Владимира Путина и главному либералу в финансово-экономическом блоке власти исполняется 60 лет. Пока Кудрин не планирует уходить с должности главы Счетной палаты, но после неизбежного ухода с госслужбы допускает, что продолжит заниматься научной и преподавательской деятельностью.
- В действительности Кудрин может возглавлять Счетную палату еще 10 лет – до 2030 года. Поскольку предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе в России составляет 70 лет. Сам Кудрин отказывается покидать ведомство через два года. «Почему я должен уходить? План работы у нас рассчитан на шесть лет. Задача – создать Счетную палату нового типа», – говорит он.
- Кудрин был назначен главой аудиторского ведомства в 2018 году. До этого с 2000 по 2011 год он был министром финансов России, в 2000-2004 и в 2007-2011 годах совмещал эту должность с постом вице-премьера. По словам Кудрина, он доносил свою позицию до главы государства и премьер-министра даже тогда, когда она противоречила их мнению.
- Кудрин отметил, что «всем можно сказать "нет"», в том числе и президенту. Однако у главы государства и премьера есть право принять то решение, которое они считают правильным. Так, например, получилось с пенсионной реформой. Кудрин, по собственным признаниям, продвигал ее еще в 2008 году, но тогда Путин отказался от нее. Через десять президент согласился с Кудриным и повысил пенсионный возраст для россиян.
- «Он делал по-своему, но потом по прошествии времени иногда соглашался со мной. И говорил: почему же ты вовремя не предупредил?» – поделился Кудрин. По его мнению, президент всегда ценил его объективность как специалиста. Однако сам Кудрин возражал ровно до того момента, пока решение не вступило в силу. «После этого надо идти и исполнять», – подчеркнул он. Это и стало залогом его сохранения во власти.
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А зачем ему думать о пенсии? Он ведь не на минималке сидит.