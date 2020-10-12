Идеолог пенсионной реформы забыл, когда ему уходить на пенсию 2507 1 Политика

Главе Счетной палаты Алексею Кудрину сегодня исполнилось 60 лет. В историю современной России он войдет как реформатор в должности министра финансов (2000-2011 годы), а также автор пенсионной реформы, которую он предлагал запустить еще в 2008 году в ответ на глобальный финансовый кризис. Однако повышение пенсионного возраста произошло в 2018 году, а сам Кудрин не помнит, когда ему по новому законодательству следует уйти на пенсию.