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Худший год для рубля. Российская валюта потеряла 20% в 2020 году

31 Декабря 2020 117 0 Экономика
Худший год для рубля. Российская валюта потеряла 20% в 2020 году

Для рубля 2020 год стал худшим за последние шесть лет, а сам рубль вошел в число самых слабых валют мира. Будучи индикатором состояния экономики и успешности экономической политики властей, российская валюта большую часть 2020 года падала и закрыла год снижением к доллару на 21% и на 33% к евро. Зато бюджет получил дополнительные доходы – при обесценении курса рубля на 1 позицию к доллару в казну поступают 180-190 млрд руб. сверхдоходов от нефтегаза, подсчитали экономисты.

Рубль – второй пострадавший после россиян

  • Глубокий экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, в 2020 году Россия прошла за счет падения доходов россиян (они обрушились примерно на 5% за год) и девальвации рубля – он обесценился на 21%.
  • Перекладывая всю тяжесть кризиса на граждан и национальную валюту, власти смогли сберечь резервы – размер Фонда национального благосостояния вырос до 9,1 трлн руб. (ликвидная часть), несмотря на то, что из него правительство брало 2,14 трлн руб. на покупку «Сбербанка» у Центробанка.
  • 2020-ый год рубль начал бодро – доллар стоил 61,9 руб. Закончил он его падением – доллар продается уже по 74,4 руб. И это притом, что сам доллар девальвировался в этом году примерно на 9% к ведущим торговым валютам мира (евро, фунт, юань, йена).
  • Однако министр промышленности Денис Мантуров называл девальвацию рубля в интервью Bloomberg «превосходной» («Awesome!»), а президент Владимир Путин убеждал россиян, что курс рубля не важен, важна его стабильность. Ослабление курса на 12,5 руб. за 12 месяцев вряд ли можно назвать стабильностью.
  • Тем не менее власти извлекли из этого выгоду: девальвация российской валюты на 1 руб. по отношению к доллару дает бюджету дополнительные доходы от экспорта нефти и газа в размере 180-190 млрд руб. Таким образом, за счет девальвации бюджет был пополнен на 2,25-2,37 трлн руб. Под конец года, кстати, у правительства даже остался неизрасходованный триллион.
  • Чтобы масштаб был более понятен, возьмем вакцинацию: по словам министра финансов Антона Силуанова, стоимость вакцинирования россиян составит 75-100 млрд руб. Иначе говоря, она стоит меньше, чем получит бюджет от подорожания доллара на 1 руб.

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  • Но для россиян девальвация крайне невыгодна. В потребительской корзине граждан России более 60% занимают импортные товары или российские товары, произведенные из импортных компонентов. Именно девальвацию Центробанк назвал ключевой причиной, почему инфляция в 2020 году вышла из-под контроля и привела к подорожанию всего более чем на 5% при прогнозе в 3,9-4,2%. Стремительнее всего в цене росли продукты питания.
  • В 2021 году российские власти продолжат перекладывать бремя кризиса на россиян и рубль, получая сверхдоходы в бюджет и рапортуя об «адресной» и «хирургической» помощи «населению». Аналитики прогнозируют возможное ослабление рубля до 80 за доллар и дальнейший рост инфляции, которая, вопреки прогнозу ЦБ, может не остановиться в январе.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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