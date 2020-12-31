Худший год для рубля. Российская валюта потеряла 20% в 2020 году 117 0 Экономика

Для рубля 2020 год стал худшим за последние шесть лет, а сам рубль вошел в число самых слабых валют мира. Будучи индикатором состояния экономики и успешности экономической политики властей, российская валюта большую часть 2020 года падала и закрыла год снижением к доллару на 21% и на 33% к евро. Зато бюджет получил дополнительные доходы – при обесценении курса рубля на 1 позицию к доллару в казну поступают 180-190 млрд руб. сверхдоходов от нефтегаза, подсчитали экономисты.