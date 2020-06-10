Греф пообещал Путину восстановление экономики России быстрее, чем на Западе 1424 0 Экономика img_copyright

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал президенту Владимиром Путиным о том, как крупнейший банк России прошел период пандемии коронавируса и поделился экономическим прогнозом. Весну 2020 года Греф назвал тяжелейшим временем в его работе на посту главы Сбербанка, но поспешил порадовать первое лицо – аналитики банка улучшают прогнозы в отношении российской экономики. Просадка будет меньше, чем в Европе и США, а восстанавливаться Россия будет быстрее, заявил Греф.