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Греф пообещал Путину восстановление экономики России быстрее, чем на Западе

10 Июня 2020 1424 0 Экономика
Греф пообещал Путину восстановление экономики России быстрее, чем на Западе
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Глава Сбербанка Герман Греф рассказал президенту Владимиром Путиным о том, как крупнейший банк России прошел период пандемии коронавируса и поделился экономическим прогнозом. Весну 2020 года Греф назвал тяжелейшим временем в его работе на посту главы Сбербанка, но поспешил порадовать первое лицо – аналитики банка улучшают прогнозы в отношении российской экономики. Просадка будет меньше, чем в Европе и США, а восстанавливаться Россия будет быстрее, заявил Греф.

Оптимизм, основанный на терминалах

  • Глава Сбербанка Герман Греф сообщил президенту Путину, что в июне экономика начала оживать – данные, которые приходят, «лучше ожиданий». Так, например, Греф сослался на количество работающих терминалов малого бизнеса. «Собственно, по ним можно судить об активности», – отметил он и добавил, что неработающих терминалов осталось только 10%. Для сравнения: в период кризиса работало 25% терминалов, а сейчас почти 90%.
  • Также Сбербанка фиксирует «быстрое восстановление по целому ряду субъектов федерации». В некоторых регионах, по словам Грефа, экономика восстановилась на 100%. В каких – Греф не назвал.
  • Аналитики Сбербанка спешат пересматривать прогноз на 2020 год. «Если мы ожидали в этом году падение ВВП на уровне 6-7%, то сегодня мы ожидаем примерно 4,2-4,5% снижение», – сказал Греф президенту. Правда, это возможно при одном условии – в России не будет второй волны коронавируса.
  • По мнению Грефа, российская экономика справляется с кризисом лучше, чем европейская или американская. Такой вывод он сделал на основании того, что в Евросоюзе ожидается падение на 7,5% ВВП, а в США – на 6-7%.
  • Однако оценка Грефа не совпадает с прогнозом Всемирного банка, который считает, что Россия покажет один из худших экономических результатов в этом году и сократится на 6%. В 2021 году восстановление будет скромным – всего на 2,7%. Международный валютный фонд также прогнозирует рецессию на 5% ВВП для России. Минэкономразвития пришли к такой же цифре, а в Центробанке ждут падения до 6%. При этом в Счетной палате вообще считают, что ВВП России сократится на 7-8%. Поэтому оптимизм Грефа во власти почти никто не разделяет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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