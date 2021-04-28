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Гречка и другие крупы снова подорожают. Поставщики предупредили о росте цен до 15%

28 Апреля 2021 422 1 Экономика
Гречка и другие крупы снова подорожают. Поставщики предупредили о росте цен до 15%

Поставщики круп предупредили российские торговые сети о повышении закупочных цен до 15% на крупы. По словам представителей розницы, цены на крупы имеют «устойчивую тенденцию к росту». Согласно данным Росстата, гречка за год подорожала на 36%. В Минпромторге попросили торговые сети предоставить информацию о динамике цен на крупы, пишут «Ведомости».

Цены на продовольствие не остановить

  • Представители ритейлеров пожаловались на повышение закупочных цен на крупы. По данным «Ведомостей», гречка подорожает на 7,5-15%, пшено и овсяные хлопья на 3-5%. Об этом говорят источники в сетях «Верный» и «Командор».
  • Исполнительный директор Руспродсоюза, куда входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков подтвердил рост цен примерно на 10%. «Верный» не принял решения о закупке круп по новым ценам, а «Командор» пока надеется на товарные запасы и продает товар по старым ценам.
  • Коммерческий директор гастрономов «Красный Яр» Вадим Журов сказал, что цены на крупы имеют «устойчивую тенденцию к росту». Но каждый ритейлер рассматривание предупреждение о повышении цен «индивидуально». В этом случае магазины могут начать поиск альтернативных поставщиков или попросить о снижении отпускной цены либо о поэтапном повышении.
  • Росстат сообщает, что за год гречка подорожала на 36%, до 94,3 руб. за кг. Очередной виток роста может быть связан с дефицитом гречки и неурожаем овсянки. Ведет к удорожанию продукта стоимость пленки и картона для упаковок. Минпромторг ждет от ритейлеров информации о динамике цен на крупы.

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  • Ситуация с ценами на продовольствие в России ухудшается. По данным «Финэкспертизы», 24 базовых продукта питания подорожали в марте на 15,6%, это в 2,7 раза больше, чем рост общей инфляции (5,8%). Согласно исследованию «Тинькофф Data», россияне сократили расходы на продукты питания на 30-60% (в зависимости от вида продукта) из-за инфляции и падения доходов. В Кремле же считают, что власти успешно борются с ростом цен.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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