Гречка и другие крупы снова подорожают. Поставщики предупредили о росте цен до 15% 422 1 Экономика

Поставщики круп предупредили российские торговые сети о повышении закупочных цен до 15% на крупы. По словам представителей розницы, цены на крупы имеют «устойчивую тенденцию к росту». Согласно данным Росстата, гречка за год подорожала на 36%. В Минпромторге попросили торговые сети предоставить информацию о динамике цен на крупы, пишут «Ведомости».