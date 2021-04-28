Госкорпорации перешли к распродаже долларов, которые копили в связи с санкциями
28 Апреля 2021 369 2 Экономика
Российские госкорпорации распродали в марте 3 млрд долларов из своих валютных запасов, свидетельствуют данные Центробанка. Это 10% от «долларовой подушки», которую они накопили с ноября по февраль в связи с угрозой санкций США. Деньги понадобились корпорациям для выплаты дивидендов и налогов, поскольку в марте бюджет собирает больше всего с компаний.
Доллары пошли в расход
- Российские госкорпорации в марте перестали накапливать валюту на счетах, чем они занимались последние четыре месяца, и распродали 3 млрд долларов. Об этом говорит статистика ЦБ. Как отмечает регулятор, деньги понадобились корпорациям для выплаты дивидендов и налогов.
- Согласно Минфину, в марте бюджет собрал в два раза больше, чем в феврале – 2,5 трлн руб. Обычно в этом месяце поступления оказываются наибольшими по сравнению с другими месяцами, так как компании вынуждены платить не только за текущий месяц, но и по долгам за прошлый год.
- Копить валюту на счетах корпорации начали в ноябре 2020 года, когда стало понятно, что к власти в США придет демократ Джо Байден. Он обещал санкции России за ее агрессивные действия, в том числе за попытку дискредитации его как кандидата в президенты. Компании накопили с ноября по февраль 30 млрд долларов.
- Почти все 3 млрд долларов, которые были потрачены в марте, ушли на расходы. В рубли была конвертировано лишь малая часть – рублевые счета выросли всего на 34 млрд руб. Это меньше, чем 500 млн долларов.
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- Запас долларов еще пригодится компаниям: США ввели санкции против первичного рублевого долга России и ужесточили технологический экспорт. Но в июне Россию ждет еще один раунд санкций, в том числе возможное ужесточение ограничений против суверенного долга. Это означает, что Россия может быть отрезана от заимствований на Западе. В том числе поэтому страна начала резкий разворот и отказ от торговли в долларах – в четвертом квартале 2020 года доля «американца» упала в экспорте ниже 50% впервые в истории.
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это значит, что торговые отношения по сбыту сырья в основном происходят а ЕС, там где евро. поставка из США чего либо свернута, а потому, в мультивалютной корзине ЗВР основное место занимает евро. скорее всего КС будет идти вслед за США из за череды международных скандалов связанных с РФ, которая действует на чужой территории как себя дома.
Доля доллара в торговле РФ снизилась, зато доля евро резко повысилась. Т.е. рассчитываем, что Европа не пойдет за США?