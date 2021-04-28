Госкорпорации перешли к распродаже долларов, которые копили в связи с санкциями 369 2 Экономика

Российские госкорпорации распродали в марте 3 млрд долларов из своих валютных запасов, свидетельствуют данные Центробанка. Это 10% от «долларовой подушки», которую они накопили с ноября по февраль в связи с угрозой санкций США. Деньги понадобились корпорациям для выплаты дивидендов и налогов, поскольку в марте бюджет собирает больше всего с компаний.