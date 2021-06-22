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Госкорпорации оказались успешнее государства в вакцинации. Они «покупают» желание сотрудников привиться

22 Июня 2021 112 0 Экономика
Госкорпорации оказались успешнее государства в вакцинации. Они «покупают» желание сотрудников привиться

Российские госкомпании и крупный бизнес намного более успешно проводят вакцинацию своих сотрудников, чем государство – граждан. Если в России двумя дозами привиты лишь 10% населения, то в отдельных компаниях показатель доходит до 49%. Помогают в этом компаниям розыгрыши, лотереи и другие преимущества.

Снегоходы, курорты и автомобили

  • Средние темпы вакцинации в российских госкомпаниях и крупном частном бизнесе превысили общероссийские. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что добиться такого результата помогло дополнительное стимулирование. Компании четко понимают, что третья волна коронавируса может подорвать экономическое восстановление, поэтому они «покупают» мотивацию сотрудников.
  • Крупнейшая алмазодобывающая компания «Алроса» разыгрывает среди вакцинировавшихся сотрудников снегоходы и автомобили Hyundai Solaris. Компания Evraz и «Северсталь» проводят лотереи с денежными призами. На Магнитогорском металлургическом комбинате сотрудники получают дополнительный выходной после прививки. А компания «Фосагро» обещает привитым первыми выдать бесплатные прививки на курорты. Также стоит добавить, что «АвтоВАЗ» выплачивает по 1,5 тыс. руб. за прививочный сертификат, а мобильный оператор «Мегафон» обещает всем сотрудникам от 1,5 до 4 тыс. руб. за прививку.
  • В результате такой подход напрямую сказывается на общих показателях вакцинации. К примеру, у «Фосагро» 49% сотрудников вакцинированы, у «Сургутнефтегаза» – 46%, у Evraz – 38%, у «Газпрома» – 31%. Меньше всего вакцинированных у «Северстали» – 12%. Но даже это больше, чем средний уровень по стране – 10%.

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  • Как пишет Bloomberg, это очень хорошие показатели и крайне важно, что крупный бизнес стимулирует сотрудников вакцинироваться. В российской экономике преобладают «слоны» и госкорпорации, на которые работает почти половина трудоспособного населения страны. Несмотря на хорошие результаты, госкомпании показывают «пределы корпоративных попыток преодолеть неспособность правительства убедить людей, что отечественная вакцина безопасна».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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