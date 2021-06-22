Госкорпорации оказались успешнее государства в вакцинации. Они «покупают» желание сотрудников привиться 112 0 Экономика

Российские госкомпании и крупный бизнес намного более успешно проводят вакцинацию своих сотрудников, чем государство – граждан. Если в России двумя дозами привиты лишь 10% населения, то в отдельных компаниях показатель доходит до 49%. Помогают в этом компаниям розыгрыши, лотереи и другие преимущества.