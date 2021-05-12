Госдума обсудит запрет на анонимность в интернете 439 1 Политика

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить запрет на анонимность в интернете для россиян. С инициативой он выступил после стрельбы в школе №175 в Казани. Каким образом его предложение согласуется с трагическим инцидентом, спикер не пояснил, но отметил, что это поможет «в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм».