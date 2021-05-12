Госдума обсудит запрет на анонимность в интернете
12 Мая 2021 439 1 Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить запрет на анонимность в интернете для россиян. С инициативой он выступил после стрельбы в школе №175 в Казани. Каким образом его предложение согласуется с трагическим инцидентом, спикер не пояснил, но отметил, что это поможет «в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм».
Анонимность может стать жертвой стрельбы
- По мнению Вячеслава Володина, доступный интернет принес «не только прогресс, но и проблемы, ставшие серьезной угрозой для детей». В связи с этим власти изменили законодательство, благодаря чему, как уверен Володин, подростки не попадают в сети разного рода интернет-сообществ, «искажающих реальность, доводящих до насилия и суицида». «Но принятых мер явно недостаточно», – подчеркнул спикер.
- «Звучат предложения уйти от анонимности в интеренте», – написал спикер Госдумы в Telegram. От кого они звучат, Володин не уточняет. Но далее пишет, что «сторонники этой идеи» считают – это снизит объем контента, «пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм». «Необходимо обсуждать», – заключил Володин. Комментарии под постом отключены.
- Президент Владимир Путин в ответ на трагедию уже потребовал от главы Росгвардии Виктора Золотова ограничить гражданский оборот оружия. Однако стоит отметить, что в 2018 году после аналогичного инцидента в Керчи Путин давал аналогичные поручения, но они не были исполнены за прошедшие три года.
- Володин также предложил ужесточить систему выдачи медицинских справок, которые необходимы для получения лицензии на владение оружием. Законопроект об ужесточении правил выдачи оружия Госдума будет рассматривать уже на следующей неделе. Вероятно, будет определена ответственность врачей за фиктивные справки.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Во вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175 Казани. Погибли девять человек: семь детей и две учительницы. Еще восемь детей получили ранения. Он получил лицензию на владение оружия 28 апреля этого года.
Написать комментарий
депутатов и чиновников это будет касаться, или только люмпен пролетариата? обычно чиновники и слуги народа секретят все о себе...