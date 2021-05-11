Путин потребовал ограничить виды оружия «на руках у населения» после стрельбы в казанской школе 576 3 Политика

Президент Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову в оперативном порядке разработать и представить новое положения о видах оружия, которое может быть «на руках у населения». Такое поручение президент дал сразу после инцидента со стрельбой в казанской школе №175, где, по данным информационных агентств, могли погибнуть до 11 человек.