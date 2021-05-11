Путин потребовал ограничить виды оружия «на руках у населения» после стрельбы в казанской школе
11 Мая 2021 576 3 Политика
Президент Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову в оперативном порядке разработать и представить новое положения о видах оружия, которое может быть «на руках у населения». Такое поручение президент дал сразу после инцидента со стрельбой в казанской школе №175, где, по данным информационных агентств, могли погибнуть до 11 человек.
Охотничье оружие используется как штурмовые винтовки
- О поручении Путина Золотову сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». По словам Пескова, поручение имеет срочный характер. Оно связано с инцидентом в школе №175 в Казани, где, по словам главы Татарстана Рустама Минниханова, погибли семь человек, а еще 16 пострадали, в том числе шестеро находятся в реанимации в критическом состоянии.
- Песков отметил, что поручение дано «с учетом того вида стрелкого оружия, которое использовал стрелявший» в Казани. Представитель президента пояснил, что иногда «в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкого вооружения». В некоторых странах такое оружие используется как штурмовые винтовки. «Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», – сказал Песков.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, у нападавшего было гладкоствольное ружье Hatsan Enscort PS. 19-летний подросток получил на него разрешение 28 апреля. В школу он смог пронести оружие потому, что в ней отсутствовала охрана.
Написать комментарий
думаю очередная агония правительства после очередного ЧП. возраст приобретения поднять до 21 года.прохождение подробного психологического теста, тщательной проверки. Контроль за перевозкой и перемещением оружия. Увеличения штатной численности МВД до той что было в 2008 года, (с увеличением заработной платы), до начала бестолковых реформ, начатых Медведевым. тогда мы наведем внутри страны порядок или приблизимся к нему...
И что это даст? После уже случившегося? Запретят огнестрел, еще есть миллион предметов, которыми можно убить человека. Можно машиной задавить, кирпичем бахнуть, осколком бутылки порезать. Запретить все? Невозможно. Система образования, видно, настолько прогнила, что детям сносит голову, это же не первый случай, Москва, Сыктывкар, Ивантеевка, Комсомольск-на-Амуре, Башкортостан, Пермский край, Красноярск, Благовещенск, оккупированные Симферополь (18 января 2018 года) и Керчь (17 октября 2018 года)
Очередной повод обезоружить население, чтобы не дай Боже не пошли свергать Верхушку в Кремле!