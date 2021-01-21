Путин распорядился трудоустроить более 1 млн россиян до конца года 30 0 Экономика

До конца 2021 году правительство должно восстановить рынок труда до докризисного уровня и снизить безработицу с 6,1% до 4,6%. Такое поручение на совещании с кабинетом министров 21 января дал президент Владимир Путин. По оценке Минэкономразвития, за январь – ноябрь 2020 года число безработных в России выросло на 1,1 млн человек, до 4,6 млн. Это означает, что в течение 12 месяцев правительство Михаила Мишустина должно трудоустроить 1,1 млн россиян.