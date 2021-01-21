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Путин распорядился трудоустроить более 1 млн россиян до конца года

21 Января 2021 30 0 Экономика
Путин распорядился трудоустроить более 1 млн россиян до конца года

До конца 2021 году правительство должно восстановить рынок труда до докризисного уровня и снизить безработицу с 6,1% до 4,6%. Такое поручение на совещании с кабинетом министров 21 января дал президент Владимир Путин. По оценке Минэкономразвития, за январь – ноябрь 2020 года число безработных в России выросло на 1,1 млн человек, до 4,6 млн. Это означает, что в течение 12 месяцев правительство Михаила Мишустина должно трудоустроить 1,1 млн россиян.

Мишустин должен найти миллион рабочих мест

  • В четверг, 21 января, президент Владимир Путин провел совещание с кабинетом министров по экономическим вопросам. На нем он заговорил о безработице, отметив, что «в последние месяцы» появилась «тенденция на снижение» показателя. Действительно, Минэкономразвития по итогам 2020 года снизило безработицу с 6,4% до 6,1%. Тем не менее она выше, чем была в начале года на 1,5%.
  • Об этом же сказал и Путин: «Это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году», – цитирует его «Интерфакс». Поэтому президент распорядился «сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости» в экономике. «К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда», – подчеркнул Путин.
  • Согласно данным Минэкономразвития за ноябрь 2020 года (последние доступные), за 11 месяцев в России число безработных выросло на 1,1 млн человек и достигло 4,6 млн. Безработных стало больше по двум причинам: во-первых, из-за «нерабочих дней» в апреле многие действительно потеряли работу, а во-вторых, правительство увеличило пособия по безработице до прожиточного минимума (11,3 тыс. руб.).

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  • Таким образом, правительству Михаила Мишустина необходимо до конца 2021 года по поручению президента Путина трудоустроить 1,1 млн человек, чтобы полностью восстановить рынок труда до уровня 2019 года. Однако даже этого может быть мало, поскольку, согласно альтернативным оценкам, безработица в стране может достигать 12% (об этом говорит исследование ФНИСЦ РАН). Всего в России, по данным Росстата, 75,3 млн человек в трудоспособном возрасте.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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