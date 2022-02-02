Германия удалила сообщение о возобновлении поставок «Газпрома» 37 0 Экономика

Германский энергетический оператор Gascade 2 февраля опубликовал данные о начале поставок по газопроводу «Ямал-Европа», которые не осуществлялись с 21 декабря. Однако через час информация оказалась удалена с сайта оператора. В «Газпроме» повторили, что выполняют все контрактные обязательства и осуществляют поставки по заявкам клиентов.