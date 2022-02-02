Германия удалила сообщение о возобновлении поставок «Газпрома»
2 Февраля 2022 37 0 Экономика
Германский энергетический оператор Gascade 2 февраля опубликовал данные о начале поставок по газопроводу «Ямал-Европа», которые не осуществлялись с 21 декабря. Однако через час информация оказалась удалена с сайта оператора. В «Газпроме» повторили, что выполняют все контрактные обязательства и осуществляют поставки по заявкам клиентов.
Данные о поставках удалили
- «Газпром» резко увеличил экспорт газа в Европу 1 февраля – украинская ГТС оказалась загружена почти на 100% по контракту, а газопровод «Ямал-Европа» перестал работать в реверсном режиме, готовясь пустить поток топлива из России в Германию.
- Поставки выросли вдвое – c 54 до 107,7 млн кубометров в сутки – в силу календарного фактора: в январе «Газпром» продавал газ по ценам декабря – в среднем по 1400 долларов за тысячу кубометров. Потребителям в Европе было дешевле купить СПГ из США примерно по 1000 долларов за тот же объем. Поэтому клиенты не выставляли заявки по долгосрочным контрактам. Но 1 февраля цена снизилась до январской тысячи долларов, и потребители начали подавать заявки.
- Однако 2 февраля Bloomberg заметил странность с экспорт российского газа в Германию. Утром в 5:00 по местному времени немецкий энергетический оператор Gascade сообщил о возобновлении поставок по газопроводу «Ямал-Европа», который работал реверсом с 21 декабря прошлого года. Оператор отчитался о мощности прокачки в 16,3 мегаватт-час в час. Но уже в 6:00 удалил данные об этом. Официальных комментариев на этот счет он не предоставил.
- В «Газпроме» повторили, что осуществляют поставки по заявкам в рамках долгосрочных контрактов. В конце 2021 года, когда российская монополия остановила «Ямал-Европа», президент Владимир Путин объяснил это отсутствием заявки со стороны европейских клиентов. Президент заверил, что Россия может существенно увеличить поставки, если Евросоюз одобрит запуск «Северного потока-2».
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- В январе «Газпром» экспортировал на 41% меньше, чем в том же месяце год назад. Всего компания продала за рубеж 11,4 млрд кубометров при добыче в 47,4 млрд. В Евросоюзе на смену российскому газу приходит СПГ из США: если Россия поставила 7,2 млрд кубометров в ЕС, то США – 10,36 млрд. На начало февраля в европейских терминалах число танкеров-грузов, ожидающих разгрузки, достигло 50 – это в два раза больше, чем год назад.
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