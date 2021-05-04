Германия приостановила строительство «Северного потока-2» 229 1 Экономика

Германия приостановила разрешение на строительство российского газопровода «Северный поток-2». Дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG не сможет временно работать в экономической зоне Германии в Балтийском море, сообщило Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ, передает «Интерфакс». В итоге 16-километровый участок не будет достроен в мае.