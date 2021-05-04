Германия приостановила строительство «Северного потока-2»
4 Мая 2021 229 1 Экономика
Германия приостановила разрешение на строительство российского газопровода «Северный поток-2». Дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG не сможет временно работать в экономической зоне Германии в Балтийском море, сообщило Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ, передает «Интерфакс». В итоге 16-километровый участок не будет достроен в мае.
Судебная приостановка
- Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) заявило о приостановке разрешения на строительство участка газопровода «Северный поток-2» в экономической зоне Германии в Балтийском море. Как передает «Интерфакс», разрешение действует до конца мая и распространяется на 16-километровый участок.
- Приостановка произошла из-за иска экологов. Союз защиты природы Германии (NABU) в апреле оспорил выданное разрешение. Экологи ссылаются на то, что территория прокладки трубопровода имеет значение для гнездовых птиц. Также строительство трубы разрешает среду обитания «на морском дне на площади более 16 футбольных полей».
- После того как федеральное ведомство отклонило претензии экологов, они обратились в суд Гамбурга. Это произошло 3 мая. В результате ведомству пришлось приостановить разрешение. «Теперь решение будет принимать суд», – отметили чиновники.
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- Россия никак не может завершить строительство газопровода в обход Украины. «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куборметров в год оказался в подвешенном состоянии из-за санкций США в конце 2019 года. В начале марта этого года его строительством занялись баржа «Фортуна» и судно-трубокладчик «Академик Черский». Газопровод готов на 95%, но уложить оставшиеся 121 км по двум ниткам не выходит. На 1 апреля из 2,46 тыс. км на дне Балтийского моря проложены 2,339 тыс. км.
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Россия должна что-то придумать. Санкции будут постоянными по любому поводу, пытаются Россию "забить" в патовую ситуацию. У нас нет политики полного объяснения западникам, как с Россией можно прибыльно работать. Безопасно и прибыльно. Толи нет искусства "уговаривания", толи сами идем на поводу санкций и не в состоянии уговорить партнера о прибыльности проектов.