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Германия отказалась достраивать «Северный поток-2»
20 Ноября 2020 101 0 Экономика
Депутаты от партии «Альтернатива для Германии» предложили Бундестагу инициативу, которая носила название «Обеспечение энергетической безопасности – поддержка Северного потока-2». Представители партии считают, что завершение строительства газопровода отвечает интересам Германии и Европы. В связи с этим они призвали правительство страны взять на себя обязательство по завершению проекта. Однако в Бундестаге отказались поддерживать «Северный поток-2».
Российский проект не нашел сторонников
- В Германии смирились с тем, что новый президент США Джо Байден «похоронит» российский газопровод «Северный поток-2» и не собираются вставать на его защиту. Это показала попытка партии «Альтернатива для Германии» принять в парламенте требование к правительству ФРГ взять на себя обязательство по завершению проекта.
- Депутаты партии предложили на рассмотрение Бундестага декларацию об «Обеспечении энергетической безопасности – поддержке Северного потока-2». Однако по итогам голосования ее поддержали лишь 83 депутата, а 556 отклонили заявление или воздержались. Тем самым немецкие депутаты не согласились с тем, что завершение строительства позволит Европе диверсифицировать энергетику, повысить конкуренцию и надежность энергоснабжения.
- Также Бундестаг не стал возлагать на правительство ФРГ ответственность за реализацию проекта. Поэтому оно не будет стремиться к его скорейшему завершению, к чему его призвали в партии «Альтернатива для Германии». Не будет и гарантированной защиты проекта на национальном, европейском и международном уровнях.
- Некоторые депутаты, например от партии «Зеленых», отметили, что декларация «Альтернативы для Германии» никак не поможет строительству и потому не имеет смысла. В Свободной демократической партии вообще высказались за мораторий на строительство российского газопровода. Однако подчеркнули, что не приемлют санкции США. В Социал-демократической партии Германии считают, что торговля газом с Россией помогает диалогу между странами. Но поддержку декларации они не оказали.
- Президент России Владимир Путин обещал закончить строительство газопровода в конце 2020-го – начале 2021 года. После введения санкций США единственный пригодный для завершения работ трубоукладчик «Академик Черский», который находится в распоряжении России, прибыл в Балтийское море в начале мая, но до сих пор не приступил к работам. Ему предстоит уложить 160 км газопровода.
- Однако нет уверенности, что ему это удастся – немецкое издание Die Welt писало, что Германия до последнего защищала «Северный поток-2», но президент США Джо Байден намерен усилить давление на газопровод. Это может привести к тому, что проект достроят, но не смогут запустить в эксплуатацию.
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