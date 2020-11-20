Германия отказалась достраивать «Северный поток-2» 101 0 Экономика

Депутаты от партии «Альтернатива для Германии» предложили Бундестагу инициативу, которая носила название «Обеспечение энергетической безопасности – поддержка Северного потока-2». Представители партии считают, что завершение строительства газопровода отвечает интересам Германии и Европы. В связи с этим они призвали правительство страны взять на себя обязательство по завершению проекта. Однако в Бундестаге отказались поддерживать «Северный поток-2».