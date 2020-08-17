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Германия нашла способ защитить «Северный поток-2» от США

17 Августа 2020 455 0 Экономика
Германия нашла способ защитить «Северный поток-2» от США

В Германии собираются обратиться в ООН из-за угрозы США ввести санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью RT Deutsch заявил глава комитета бундестага ФРГ Клаус Эрнст. Парламентарий отметил недопустимость ситуации, когда США, по сути, приказывают суверенному государству или такому объединению, как Евросоюз, каким образом следует решать вопросы собственного энергообеспечения. Европейская комиссия до этого назвала санкции США нарушением международного права.

Борьба за газопровод дошла до ООН

  • Санкции США не касаются территории страны, они касаются Европейского союза, заявил Эрнст. Поэтому действия Вашингтона «противоречат любым разумным отношениям». В связи с этим Германия собирается поднять вопрос о действиях США в Организации объединенных наций.
  • Власти Германии хотят добиться признания того, что введение экстериториальных санкций в целях оказания влияния на решения суверенного государства было объявлено противоречащим международному праву. После этого, по словам Эрнста, Германия намерена подать жалобы в соответствующие суды. «А там посмотрим, что они решат», – заключил он.
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила «категорически против» санкций США в отношении «Северного потока-2» еще в декабре 2019 года, когда были введены первые ограничения. После этого США в рамках оборонного бюджета на 2021 год отправили на подпись президенту Дональду Трампу второй пакет санкций.
  • России пришлось столкнуться с отказом швейцарской копании Allseas достраивать газопровод. Оставшиеся 160 км должен был уложить по дну Балтийского моря трубоукладчик «Академик Черский», который Россия купила у Нигерии. Он вышел из порта Находки на Дальнем Востоке в январе и прибыл в порт базирования газопровода Мукран в Германии к середине мая. С этого времени Россия решает вопрос, кто будет помогать «Академику Черскому» в достройке проекта – баржа «Фортуна» получила разрешение на работу от Дании, но ее арендатор отказался предоставлять судно из-за санкций США.
  • Газопровод «Северный поток-2» стоил 10 млрд евро и был рассчитан на транспортировку 55 млрд кубометров газа в год. Однако энергетический регулятор Германии запретил российской газовой монополии использовать всю мощность газопровода – половину он должен отдать другим поставщикам. Это невозможно, поскольку ни одна другая компания в России не может экспортировать газ. Таким образом мощность газопровода была снижена до 27,5 млрд кубометров.
  • Немецкий партнер проекта, газовая компания Uniper, не исключила, что «Северный поток-2» не будет достроен. В этом случае компания приготовилась потерять 700 млн евро, которые она вложила в постройку газопровода. Более того, Uniper не будет получать проценты от экономической деятельности проекта.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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