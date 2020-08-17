Германия нашла способ защитить «Северный поток-2» от США 455 0 Экономика

В Германии собираются обратиться в ООН из-за угрозы США ввести санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью RT Deutsch заявил глава комитета бундестага ФРГ Клаус Эрнст. Парламентарий отметил недопустимость ситуации, когда США, по сути, приказывают суверенному государству или такому объединению, как Евросоюз, каким образом следует решать вопросы собственного энергообеспечения. Европейская комиссия до этого назвала санкции США нарушением международного права.