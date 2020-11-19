Гегемония доллара подходит к концу. Евро обошел его в мировых платежах 58 0 Экономика

Впервые с февраля 2013 года доллар уступил первое место по доле в глобальных платежах другой валюте, которой стал евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT. В свою очередь, индекс доллара от Bloomberg показывает, что американская валюты с марта 2020 года снизилась на 11% по отношению к евро, фунту, китайскому юаню и др. В 2021 году аналитики Citigroup прогнозируют проблемы у доллара и его обесценение до 20%.