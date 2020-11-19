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Гегемония доллара подходит к концу. Евро обошел его в мировых платежах
19 Ноября 2020 58 0 Экономика
Впервые с февраля 2013 года доллар уступил первое место по доле в глобальных платежах другой валюте, которой стал евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT. В свою очередь, индекс доллара от Bloomberg показывает, что американская валюты с марта 2020 года снизилась на 11% по отношению к евро, фунту, китайскому юаню и др. В 2021 году аналитики Citigroup прогнозируют проблемы у доллара и его обесценение до 20%.
Доллар лихорадит в пандемию
- В октябре 2020 года евро занял долю в 37,8% в глобальных переводах и впервые с февраля 2013 года обошел своего главного конкурента – доллар. Такие данные приводит система обмена финансовыми сообщениями SWIFT.
- При этом евро обошел доллар незначительно – если на евро пришлось 37,82% денежных переводов, то на доллар 37,64%. Однако в данном случае важна тенденция: в декабре 2019 года, когда пандемия коронавируса еще не сказалась на американской валюте, он занимал долю на 4,6% больше. Максимума доллар достигал в апреле 2015 года – 45,3%.
- Но все изменила пандемия. Согласно индексу доллара от Bloomberg, его курс упал на 11% с марта по отношению к мировым торговым валютам – евро, фунту, китайскому юаню и другим (но только не рублю). На курсе доллара отразилась политика Федеральной резервной системы США, которая опустила кредитные ставки и вынудила инвесторов вкладывать деньги в развивающиеся страны, чтобы обеспечить себе приемлемую доходность.
- По мнению аналитиков Citigroup, в 2021 году доллар может потерять еще 20% своей стоимости из-за успешного применения вакцины от коронавируса. В этом случае ставки в США останутся не привлекательными, а мировая торговля начнет быстро расти, что ударит по статусу доллара как основного платежного средства. Так, например, в текущем году доля денежных переводов с использованием фунта стерлингов, японской иены и канадского доллара выросла до 12,25%.
- На этом фоне «Сбербанк» спрогнозировал рост курса рубля до 60 за доллар в 2021 году. Справедливо будет отметить, что такой курс создаст большие проблемы для правительства, ведь девальвация на каждый рубль приносит в бюджет дополнительные 120-140 млрд руб. в бюджет. Укрепление на 15 руб. приведет к потере 2 трлн руб. поступлений от экспорта нефти и газа. Дефицит, напомним, в следующем году составит 2,7 трлн руб. Так что правительству совершенно не нужно укрепление рубля и падение доллара, о котором распространяется госпропаганда.
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