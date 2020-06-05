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Путин приказал бесплатно подключить всех россиян к газу до 2030 года
5 Июня 2020 441 2 Экономика
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Президент «энергетической сверхдержавы» распорядился обеспечить газом всех жителей России к 2030 году. Средства на это должны найти местные органы власти и «Газпром» – ни у тех, ни у другого средств на подключение россиян к газу нет: около половины регионов остались почти без средств на текущие нужды, а газовый монополист закончит 2020 год с дырой в бюджете в 10 млрд долларов. Однако экономический смысл у инициативы президента есть – стоимость газа в Европе стремится к нулю от его переизбытка, а восстановление цен займет до 8 лет. Сейчас «Газпром» зарабатывает на российском рынке, где цены выше, чем в Европе.
Планы на десять лет вперед
- Путин распорядился подключить всех россиян к газу до 2030 году за счет местных властей и «Газпрома». Сами граждане не должны платить за подключения «к трубе». Соответствующие поручения Путин раздал правительству и газовой монополии 4 июня. До 1 октября президент потребовал утвердить все технические стандарты, сроки и методы определения стоимости подключению к газовым сетям.
- Сейчас «льготная» плата за подключение к газу составляет 26-60 тыс. руб. в зависимости от региона. Средний размер платы в 2019 году достиг 35,38 тыс. руб. Однако в отдельных регионах, например в Московской области, стоимость подключения начинается от 200 тыс. руб. Количество заявок на льготное подключение в 2019 году выросло на 70%. Было подключено 127,2 тыс. новых объектов.
- В марте 2019 года глава «Газпрома» Алексей Миллер обещал Путину завершить газификацию страны в течение 10 лет. Он заверил, что компания «закроет этот вопрос» в России. Однако не во все населенные пункты получится провести трубный сетевой газ. В отдельных селах можно рассчитывать лишь на локальную газификацию за счет природного сжиженного газа и пропан-бутана.
- Путин предложил в рамках газификации страны до 2030 года подавать заявки на подключение и техническое обслуживание необходимого оборудования через «единое окно» – многофунциональные центры (МФЦ).
- В мае 2020 года цены на газ в Европе упали до 62 долларов за 1 тыс. кубометров в Австрии и до 27 долларов в Нидерландах. В Центральной России тот же объем стоил 67 долларов. Аналитики прогнозируют, что восстановление цен на уровень 200-250 долларов за тысячу кубометров в Европе произойдет не раньше, чем через 8 лет. До тех пор внутренний российский рынок будет для «Газпрома» более прибыльным.
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Хватит врать, унижаете своих родителей, всех пожилых людей... Зачем столько мусора?
Хватит врать, унижаете своих родителей, всех пожилых людей... Зачем столько мусора?