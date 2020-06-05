Путин приказал бесплатно подключить всех россиян к газу до 2030 года 441 2 Экономика img_copyright

Президент «энергетической сверхдержавы» распорядился обеспечить газом всех жителей России к 2030 году. Средства на это должны найти местные органы власти и «Газпром» – ни у тех, ни у другого средств на подключение россиян к газу нет: около половины регионов остались почти без средств на текущие нужды, а газовый монополист закончит 2020 год с дырой в бюджете в 10 млрд долларов. Однако экономический смысл у инициативы президента есть – стоимость газа в Европе стремится к нулю от его переизбытка, а восстановление цен займет до 8 лет. Сейчас «Газпром» зарабатывает на российском рынке, где цены выше, чем в Европе.