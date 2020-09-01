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«Газпром» вывез все деньги из Белоруссии
1 Сентября 2020 1091 0 Экономика
После того как президент Белоруссии Александр Лукашенко направил силовиков в офис Белгазпромбанка – дочерней структуры «Газпромбанка», российская корпорация «Газпром» вывела все деньги со счетов финансовой организации. Об этом пишет портал Tut.by со ссылкой на отчетность монополии по МСФО. На 30 июня из 209 млн долларов на депозитах в банке осталось чуть больше 1 млн.
«Газпром» остался при своих
- «Газпром» предпочел не рисковать деньгами в Белоруссии – 209 млн долларов на счетах Белгазпромбанка благополучно испарились со счетов. В банке, на 99,6% принадлежащем «Газпрому» и «Газпромбанку» корпорация оставила чуть больше 1 млн долларов. Вывод средств произошел после оперативных действий Комитета госконтроля Белоруссии в головном офисе банка 14 июня.
- В начале 2020 года «Газпром» хранил в белорусской «дочке» 210 млн долларов, или 15,6 млрд руб. Но 30 июня на балансе осталось немногим больше 1 млн долларов, или 77 млн белорусских рублей. Также были выведены оборотные активы на 2,5 млрд белорусских рублей. Их осталось всего на сумму 20 млн руб.
- По поручению Лукашенко КГБ провел обыски в банке и изъял 4 млн долларов наличными, ценные бумаги на сумму более 500 тыс. долларов, а также 150 картин из корпоративной коллекции Белгазпромбанка стоимостью 20 млн долларов. Обыски были связаны с тем, что бывший глава банка Виктор Бабарико принял решения баллотироваться на пост президента республики.
- После следственных действий 15 топ-менеджеров банка были обвинены в создании ОПГ для вывода средств за рубеж. В Белгазпромбанк была введена временная администрация. «Газпром», комментируя действия белорусских властей, назвал их незаконными.
- Банк использовался монополией для работы с дочерней структурой – «Газпром трансгаз Беларусь». Она же являлась его крупнейшим клиентом. За работу в первом квартале 2020 года «Газпром» получил от «дочки» 332,6 млн белорусских рублей. Между тем, президент Александр Лукашенко просит Россию реструктурировать Белоруссии кредит на 1 млрд долларов. Путин дал предварительное согласие.
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