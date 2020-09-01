«Газпром» вывез все деньги из Белоруссии 1091 0 Экономика

После того как президент Белоруссии Александр Лукашенко направил силовиков в офис Белгазпромбанка – дочерней структуры «Газпромбанка», российская корпорация «Газпром» вывела все деньги со счетов финансовой организации. Об этом пишет портал Tut.by со ссылкой на отчетность монополии по МСФО. На 30 июня из 209 млн долларов на депозитах в банке осталось чуть больше 1 млн.