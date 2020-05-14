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«Газпром» впервые стал убыточным. Монополия недосчиталась 306 млрд рублей
14 Мая 2020 469 0 Экономика
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Российская газовая монополия в первом квартале 2020 года получила убыток в 306 млрд руб. по российским стандартам бухгалтерской отчетности. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на базу СПАРК. На финансовом состоянии монополии сказались рекордно низкие цены на газ в Европе, которые опустились ниже российских – 60 долларов в Великобритании против 63 долларов за тысячу кубометров в Ленинградской области.
Первые убытки монополии
- «Газпром» отчитывается по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Разница заключается в следующем: по РСБУ монополия показывает финансовый результат головной компании группы «Газпром», а по МСФО – всех дочерних предприятий. Убытки головной компании за первые три месяца 2020 года, из которых январь и февраль не затронула пандемия коронавируса, составили 306 млрд руб.
- Какое в этот же период было финансовое состояние у дочек «Газпрома», пока неизвестно: по МСФО монополия отчиталась только за четвертый квартал 2019 года. Согласно этому отчету, монополия потеряла 16% выручки, а ее прибыль составила 165 млрд руб. При этом расходы на капитальное строительство превысили показатель прибыли на 186 млрд руб. В бухгалтерии газовой монополии возник кассовый разрыв между доходами и расходами. Пока она закрывает его краткосрочными кредитами и уже отдает половину от дохода на их погашение.
- Продажи «Газпрома» на ключевом европейском рынке упали на 20%, а цены – с 200 до 60 долларов за тысячу кубометров. Монополия вернулась в начало 2000-х по ценам и объемам, но в тот период она была куда эффективнее: добывала около 550 млрд кубометров газа против 500 млрд сегодня, имела штат сотрудников вдвое меньше и репутацию надежного поставщика.
- В 2020 году монополия ожидает падения экспорта газа до 167 млрд кубометров (на 16%) и цены до 133 долларов за тысячу кубометров. Компания лишится до 20 млрд долларов экспортной выручки. Для нее это очень плохо – 85% долга компании, который достигает 3,7 трлн руб., номинированы в иностранной валюте.
- Также у «Газпрома» могут возникнуть проблемы с экспортом через Польшу, от которой зависит пятая часть поставок российского газа в Европу.
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