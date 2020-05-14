«Газпром» впервые стал убыточным. Монополия недосчиталась 306 млрд рублей 469 0 Экономика img_copyright

Российская газовая монополия в первом квартале 2020 года получила убыток в 306 млрд руб. по российским стандартам бухгалтерской отчетности. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на базу СПАРК. На финансовом состоянии монополии сказались рекордно низкие цены на газ в Европе, которые опустились ниже российских – 60 долларов в Великобритании против 63 долларов за тысячу кубометров в Ленинградской области.