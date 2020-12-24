«Газпром» повысил зарплаты сотрудникам в «непростой год» 25 0 Экономика

Российская газовая монополия «Газпром» повысит зарплаты сотрудникам в следующем году. Однако индексация будет намного меньше, чем в предыдущие годы. В стабильные годы зарплаты росли на 6-7%, а в 2021-м вырастет всего на 2%. Объявление о решении глава концерна Алексей Миллер отметил, что текущий год «был непростой», передает «Интерфакс».