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«Газпром» повысил зарплаты сотрудникам в «непростой год»
24 Декабря 2020 25 0 Экономика
Российская газовая монополия «Газпром» повысит зарплаты сотрудникам в следующем году. Однако индексация будет намного меньше, чем в предыдущие годы. В стабильные годы зарплаты росли на 6-7%, а в 2021-м вырастет всего на 2%. Объявление о решении глава концерна Алексей Миллер отметил, что текущий год «был непростой», передает «Интерфакс».
Результаты хорошие, но год был непростой
- На праздничном совещании по случаю нового года председатель концерна «Газпром» Алексей Миллер объявил о повышении зарплат сотрудникам монополии в 2021 году на 2%. «Результаты работы в 2020 году хорошие. Год был непростой», – передает его слова «Интерфакс».
- Индексация затронет тарифные ставки и оклады по всему концерну. Следует отметить, что она окажется почти в 2,5 раза меньше инфляции 2020 года. До этого в «Газпроме» никогда не увеличивали зарплаты так незначительно. В 2015 году они выросли на 6,7%, в 2016-м – на 7,4%, даже в 2019-м рост был на 3,7%, а в 2020-м оклады выросли на 3%.
- Всего в «Газпроме» работает более 500 тыс. человек. Ежегодный фонд оплаты труда составляет около 800 млрд руб. Между тем, доходы 14 членов правления в первом полугодии выросли на 33%, до 1,054 млрд руб. При этом зарплаты снизились на 20%, до 363,6 млн руб., а премии выросли в 1,8 раза, до 602,9 млн руб.
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- Вместе с тем 2020 год стал для «Газпрома» одним из худших в истории – по предварительным подсчетам, убыток составил 116,2 млрд руб., а чистая прибыль в первом полугодии упала до 276,98 млрд.
- Недавно изданию VTimes стало известно, что Минфин согласился помочь «Газпрому» с привлечением бессрочных займов на российском рынке для газификации России, но при условии – руководство монополии откажется от премий на фоне убытков компании. Источники в компании заявили, что это неприемлемое требование, как и отчисление большей суммы дивидендов в бюджет.
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