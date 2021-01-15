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«Газпром» потерял долю на рынке Европы в 2020 году. Сказалась конкуренция с СПГ

15 Января 2021 352 0 Экономика
«Газпром» потерял долю на рынке Европы в 2020 году. Сказалась конкуренция с СПГ

По итогам 2020 года российская газовая монополия снизила долю на европейском рынке с 36% до 33%. На экспорте российского газа негативно сказались высокие цены по долгосрочным контрактам и обострившаяся конкуренция с СПГ. Всего за год Россия поставила на европейский рынок 175 млрд кубометров газа – это худший показатель с 2016 года.

Поставки газа резко сократились

  • В 2020 году Россия поставила минимальный объем газа на внешние рынки за 5 лет. Если в 2019 году экспорт составил 199,2 млрд кубометров, а в 2018-м он превышал 200 млрд, то в прошлом году «Газпрому» удалось продать только 175 млрд – меньше, чем в 2016-м (179,3 млрд). Об этом рассказала глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, пишет «Коммерсант».
  • Как результат – доля России на газовом рынке Европы сократилась на 3% – до 33%. Особенно провальным было начала года, когда «Газпром» сильно пострадал от собственной модели ценообразования. Монополия привязывает цены к котировкам нефти и меняет их с задержкой в полгода, из-за чего в критический момент контрактные цены находились на уровне 200 долларов за тысячу кубометров, а рыночные упали до 70 долларов.
  • Требования к клиентам по цене создали условия для СПГ, который хлынул в Европу из США, Катара и Алжира. «Газпром» не сразу, но перестроился – начал продавать на электронной торговой площадке газ по цене ниже спотовой. По такой схеме было реализовано 27 млрд кубометров.
  • Если учесть, что цена на спотовом рынке падала до 68 долларов (данные хаба TTF в Нидерландах за июнь), то «Газпром» мог продавать газ ниже себестоимости экспорта в Западную Европу, которая находится на уровне 105 долларов за тысячу кубометров. Чистый убыток от экспорта составлял за 9 месяцев 170 млрд руб.
  • Основные конкуренты России – Норвегия и Алжир – поставили в Европу 102,55 млрд и 22 млрд кубометров газа соответственно. По мнению аналитика по газу центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергея Капитонова, именно в их пользу «Газпром» был вынужден сократить свои поставки. Несмотря на всплеск весной и в начале лета, по итогам года потребление СПГ в Европе осталось на стабильном уровне – 3,3%, оценивает Екатерина Колбикова из Vygon Consulting.

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  • В 2021 году «Газпром» может вернуть себе утраченную долю в Европе – этому способствуют сильные морозы и рекордные цены на СПГ в Азии. Более того, ценовая модель, которая сыграла против «Газпрома» весной 2020 года, теперь помогает ему нарастить долю – цены на спотовом рынке выросли до 268 долларов за тысячу кубометров, а контрактные цены не превышают 140-160 долларов. Это создает дополнительный спрос на российский газ, но не дает заработать монополии на росте поставок.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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