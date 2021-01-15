«Газпром» потерял долю на рынке Европы в 2020 году. Сказалась конкуренция с СПГ 352 0 Экономика

По итогам 2020 года российская газовая монополия снизила долю на европейском рынке с 36% до 33%. На экспорте российского газа негативно сказались высокие цены по долгосрочным контрактам и обострившаяся конкуренция с СПГ. Всего за год Россия поставила на европейский рынок 175 млрд кубометров газа – это худший показатель с 2016 года.