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«Газпром» потерял долю на рынке Европы в 2020 году. Сказалась конкуренция с СПГ
15 Января 2021 352 0 Экономика
По итогам 2020 года российская газовая монополия снизила долю на европейском рынке с 36% до 33%. На экспорте российского газа негативно сказались высокие цены по долгосрочным контрактам и обострившаяся конкуренция с СПГ. Всего за год Россия поставила на европейский рынок 175 млрд кубометров газа – это худший показатель с 2016 года.
Поставки газа резко сократились
- В 2020 году Россия поставила минимальный объем газа на внешние рынки за 5 лет. Если в 2019 году экспорт составил 199,2 млрд кубометров, а в 2018-м он превышал 200 млрд, то в прошлом году «Газпрому» удалось продать только 175 млрд – меньше, чем в 2016-м (179,3 млрд). Об этом рассказала глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, пишет «Коммерсант».
- Как результат – доля России на газовом рынке Европы сократилась на 3% – до 33%. Особенно провальным было начала года, когда «Газпром» сильно пострадал от собственной модели ценообразования. Монополия привязывает цены к котировкам нефти и меняет их с задержкой в полгода, из-за чего в критический момент контрактные цены находились на уровне 200 долларов за тысячу кубометров, а рыночные упали до 70 долларов.
- Требования к клиентам по цене создали условия для СПГ, который хлынул в Европу из США, Катара и Алжира. «Газпром» не сразу, но перестроился – начал продавать на электронной торговой площадке газ по цене ниже спотовой. По такой схеме было реализовано 27 млрд кубометров.
- Если учесть, что цена на спотовом рынке падала до 68 долларов (данные хаба TTF в Нидерландах за июнь), то «Газпром» мог продавать газ ниже себестоимости экспорта в Западную Европу, которая находится на уровне 105 долларов за тысячу кубометров. Чистый убыток от экспорта составлял за 9 месяцев 170 млрд руб.
- Основные конкуренты России – Норвегия и Алжир – поставили в Европу 102,55 млрд и 22 млрд кубометров газа соответственно. По мнению аналитика по газу центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергея Капитонова, именно в их пользу «Газпром» был вынужден сократить свои поставки. Несмотря на всплеск весной и в начале лета, по итогам года потребление СПГ в Европе осталось на стабильном уровне – 3,3%, оценивает Екатерина Колбикова из Vygon Consulting.
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- В 2021 году «Газпром» может вернуть себе утраченную долю в Европе – этому способствуют сильные морозы и рекордные цены на СПГ в Азии. Более того, ценовая модель, которая сыграла против «Газпрома» весной 2020 года, теперь помогает ему нарастить долю – цены на спотовом рынке выросли до 268 долларов за тысячу кубометров, а контрактные цены не превышают 140-160 долларов. Это создает дополнительный спрос на российский газ, но не дает заработать монополии на росте поставок.
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