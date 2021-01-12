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Отдушина для «Газпрома». Рост цен на газ в Европе побил двухлетний рекорд
12 Января 2021 30 0 Экономика
Большую часть 2020 года «Газпром» терпел убытки из-за упавших цен на газ в Европе и ждал холодную зиму. Она наступила в конце декабря, а настоящие холода пришли на континент в начале января. Из-за низких запасов в резервуарах и ограниченного предложения СПГ цены на природный газ стали расти с рекордной скоростью. Во вторник, 12 января, они достигли 284 долларов за тысячу кубометров – рекорда за два последних года.
Холода взвинтили цены в Европе
- Еще летом газ не находил особого спроса в Европа – тысяча кубометров торговалась по 68 долларов на крупнейшем хабе TTF в Нидерландах. Для «Газпрома» это была катастрофа – столько газ стоит для внутреннего российского рынка, а безубыточная цена экспорта составляет 105 долларов.
- Российская монополия была вынуждена торговать себе в убыток. По предварительным данным, компания понесла убытки почти на 600 млрд руб., из которых около 180 млрд – напрямую от экспорта газа. Топ-менеджеры заверяли акционеров, что все изменится с наступлением зимы. Ждать пришлось начала января.
- Во вторник, 12 января, цены на газ выросли за день на 10% и достигли максимума за два года – 284 доллара за тысячу кубометров на хабе TTF в Нидерландах. Еще стремительнее цены выросли в Испании, где выпал снег – до 660 долларов, чего никогда в истории не было. Но затем цены на хабе PVB откатились до 379 долларов.
- В подземных хранилищах у Евросоюза есть около 82 млрд кубометров газа, что на 14 млрд меньше, чем в 2020 году. Проблема в том, что с декабря отбор газа из хранилищ превышает прошлогодние показатели, а поставок СПГ из США стало меньше в два раза (на 48% по расчетам Центра энергетики «Сколково»).
- В Азии СПГ стоит более 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. Только за один день они выросли на 32%. Все по причине аномальных холодов в Японии и Китае, где в Пекине побит температурный рекорд 1966 года. Плюс ко всему образовавшийся лед мешает танкерам подойти к берегу и разгрузиться.
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- Однако, как отмечают аналитики Сбербанк CIB, Россия может радоваться только растущим ценам в Европе, заработать на резком росте цен на СПГ в Азии они не смогут. «Новатэк» – единственная компания, которая решила поставить по Северному морскому пути два танкера СПГ без сопровождения ледоколами. Но и в Европе, считают аналитики, всплеск цен носит временный характер. Об этом говорят форвардные контракты на 2022-23 годы – они торгуются по 200 долларов за тысячу кубометров.
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