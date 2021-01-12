Отдушина для «Газпрома». Рост цен на газ в Европе побил двухлетний рекорд 30 0 Экономика

Большую часть 2020 года «Газпром» терпел убытки из-за упавших цен на газ в Европе и ждал холодную зиму. Она наступила в конце декабря, а настоящие холода пришли на континент в начале января. Из-за низких запасов в резервуарах и ограниченного предложения СПГ цены на природный газ стали расти с рекордной скоростью. Во вторник, 12 января, они достигли 284 долларов за тысячу кубометров – рекорда за два последних года.