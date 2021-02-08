«Газпром» потерял 40% доходов от экспорта газа 415 1 Экономика

Российская газовая монополия тяжело перенесла 2020 год. Во-первых, доля «Газпрома» на ключевом рынке в Европе сократилась на 3%, до 33%. Во-вторых, выручка от экспорта сократилась на 39,6% по сравнению с 2019 годом. Средняя цена по году оказалась всего на 22 доллара выше рентабельности поставок. В конце года цены выросли, но это не спасло положение.