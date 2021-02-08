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«Газпром» потерял 40% доходов от экспорта газа

8 Февраля 2021 415 1 Экономика
«Газпром» потерял 40% доходов от экспорта газа

Российская газовая монополия тяжело перенесла 2020 год. Во-первых, доля «Газпрома» на ключевом рынке в Европе сократилась на 3%, до 33%. Во-вторых, выручка от экспорта сократилась на 39,6% по сравнению с 2019 годом. Средняя цена по году оказалась всего на 22 доллара выше рентабельности поставок. В конце года цены выросли, но это не спасло положение.

Доходы в большом минусе

  • Средняя цена российского газа в 2020 году опустилась до 127 долларов за тысячу кубометров, пишет «Прайм» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). В результате доходы «Газпрома» от экспорта обрушились на 39,6% по сравнению с 2019 годом – до 25,248 млрд долларов.
  • Эксперты агентства Fitch оценивают себестоимость экспортных поставок газа на уровне 105 долларов за тысячу кубометров (с учетом добычи, НДПИ и транспортировки). Таким образом, в среднем по году «Газпром» получал прибыль в размере 22 долларов за этот объем. В декабре цена выросла до 156,6 доллара, но это уже не могло повлиять на ситуацию с доходами в целом за год.
  • Примечательно, что, несмотря на рост цены в декабре, она оказалась существенно ниже той, что была в тот же период 2019 года – 156,6 доллара против 189 долларов. Как следствие, «Газпром» потерял почти 40% доходов, тогда как в физическом выражении экспорт газа снизился на 9,7% (до 199,2 млрд кубометров в целом и до 175 млрд кубометров в Европу и Турцию), а доля России на газовом рынке Европы сократилась на 3%, до 33%.
  • При этом против монополии сыграла его собственная контрактная модель – контракты с длительным периодом изменения цены оказались покупателям резко невыгодны в первом полугодии, из-за чего они стали отказываться от закупок у «Газпрома» в пользу спотового рынка.

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  • Чтобы удержать долю на европейском рынке, «Газпрому» пришлось увеличить продажи на своей электронной площадке в 1,8 раза – до 27 млрд кубометров. Большая часть этого объема ушла по цене ниже спотовых котировок, которые опускались до 67 долларов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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17:56 1 0
Лина:

С нас доберут. В убытке не будет "национальное достояние".

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