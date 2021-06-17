«Газпром» переедет во внутренний офшор России. До этого Путин разорвал соглашение с Нидерландами
17 Июня 2021 331 0 Экономика
Президент Владимир Путин разорвал соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. После этого «Газпром» начал изучать возможность перерегистрации своих зарубежных компаний в России. По словам зампреда правления компании Фамила Садыгова, газовая монополия рассматривает регистрацию в российских офошрах – специальных административных районах на островах Октябрьский и Русский.
Из внешнего офшора во внутренний
- «Газпром» задумался о переезде из офшора в Нидерландах во внутренний российский офшор. К этому его подтолкнула денонсация соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Нидерландами. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления компании Фамила Садыгова.
- В Нидерландах у «Газпрома» зарегистрированы дочерние структуры. Они могут переехать в специальные административные районы (САР) – остров Октябрьский в Калининграде или остров Русский. Конкретное место будет выбрано уже в этом году, так как с 1 января 2022 года компании придется платить налоги и в России, и в Нидерландах.
- В Нидерландах «Газпром» зарегистрировал две дочерние структуры. Это международное подразделение Gazprom EP International и Gazprom Sakhalin Holdings B.V., который владеет операторов проекта «Сахалин-2» – первого СПГ-завода в России, работающего с 2009 года.
- Цель «Газпрома» – «не допустить финансовых потерь для нашей компании», говорит начальник департамента налоговой политики газового холдинга Карен Оганян. При этом, по его словам, денонсация соглашения с Нидерландами не была «громом среди ясного неба» для «Газпрома». В компании задолго до этого готовились к подобному развитию событий.
- Помимо Нидерландов у «Газпрома» есть «дочки», зарегистрированные в Люксембурге и Великобритании. Это Gaz Capital SA и Gaz Finance plc, которые обеспечивают привлечение валютных кредитов.
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- На островах Октябрьский и Русский с 2018 года работают «внутренние офшоры». Власти открыли их для деофшоризации российской экономики. В них не взимается налог на дивиденды в пользу акционеров, если они владеют минимум 15% в капитале компании в течение года до выплаты дивидендов. Доходы иностранцев от владения акциями или долями в компаниях при этом облагаются 5%-ным налогом.
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