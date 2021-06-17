«Газпром» переедет во внутренний офшор России. До этого Путин разорвал соглашение с Нидерландами 331 0 Экономика

Президент Владимир Путин разорвал соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. После этого «Газпром» начал изучать возможность перерегистрации своих зарубежных компаний в России. По словам зампреда правления компании Фамила Садыгова, газовая монополия рассматривает регистрацию в российских офошрах – специальных административных районах на островах Октябрьский и Русский.