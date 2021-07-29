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«Газпром» отказался от предложения Украины и взвинтил цены на газ в Европе до 500 долларов

29 Июля 2021 489 2 Экономика

Цены на газ в Европе штурмуют новые высоты – 29 июля на лондонской бирже ICE они достигли 500 долларов за тысячу кубометров. На их рост влияет несколько факторов: высокий спрос в связи с минимальными объемами запасов, дефицит поставок СПГ и отказ «Газпрома» прокачивать больше газа через Украину. Европейские эксперты ранее говорили, что российская компания ведет себя, как «газовый ОПЕК» – ограничивает предложение, чтобы повысить цену. Теперь они считают, что «Газпром» хочет быстрее переключить потоки на «Северный поток-2» и потому отказывается от дорогих маршрутов через Украину и Польшу.

«Газпром» торопит Европу с «Северным потоком-2»

  • На европейском рынке с понедельника снова резко растут цены на газ. Украина в очередной раз предложила увеличить прокачку газа в связи с высоким спросом, но «Газпром» отказался от дополнительных мощностей на более чем 60 млн кубометров в сутки. Сейчас российская газовая монополия прокачивает через Украину 109 млн кубометров в день по контракту и 15 млн по сверхплановой брони.
  • Цены на биржах мгновенно отреагировали на это – к четвергу они выросли на 10%, до 501 доллара за тысячу кубометров (или 40,87 евро за тысячу кВт/ч). С января газ в Европе подорожал на 150%, а с лета 2020 года – в 4 раза. «Газпрому» это на руку – в прошлом году он понес убытки из-за падения цен, а в этом выходит на прибыль: в первом квартале компания заработала более 13 млрд долларов, на 46,8% больше, чем за тот же период 2020 года.
  • По словам аналитика Schneider Electric Балинта Баласа, цель «Газпрома» – переключить потоки на «Северный поток-2» как можно скорее. Поэтому компания будет «избегать использовать более дорогие маршруты через Украину и Польшу». Это, в свою очередь, будет толкать цены все выше, поскольку хранилища после аномально холодной зимы опустошены.
  • На конец июля в европейских ПХГ остается 50 млрд кубометров газа – на 15 млрд ниже среднего показателя за 15 лет. Перебои поставок с норвежского месторождения Тролл усугубляют ситуацию с поиском альтернативы российскому газу. Импорт СПГ упал на 20% по сравнению с прошлым годом. Сейчас в Азии за тысячку кубометров СПГ дают 539 долларов, а газ в Европе стоит пока дешевле – 501 доллар. При этом фьючерсы на поставки в феврале 2022 года в Азию уже выросли до 600 долларов.

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  • В Азии тайфуны и жара толкают цены вверх – растет спрос на электроэнергию, а танкеры задерживаются. В том числе поэтому в Европу приходит в неделю на три танкера меньше, чем в прошлом году. По мнению аналитиков ING, все это может привести к тому, что к зиме Европа подойдет с полупустыми ПХГ. Это надолго задержит цены на высоком уровне.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
20:46 0 0
Виктор:

осторожный оптимизм , россиянам от этого все равно ничего не" перепадет " ....

И
18:50 1 0
И.И..:

новость приемлема для РФ, но чревата последствиями в виде принуждения к снижению цен

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