«Газпром» отказался от предложения Украины и взвинтил цены на газ в Европе до 500 долларов 489 2 Экономика

Цены на газ в Европе штурмуют новые высоты – 29 июля на лондонской бирже ICE они достигли 500 долларов за тысячу кубометров. На их рост влияет несколько факторов: высокий спрос в связи с минимальными объемами запасов, дефицит поставок СПГ и отказ «Газпрома» прокачивать больше газа через Украину. Европейские эксперты ранее говорили, что российская компания ведет себя, как «газовый ОПЕК» – ограничивает предложение, чтобы повысить цену. Теперь они считают, что «Газпром» хочет быстрее переключить потоки на «Северный поток-2» и потому отказывается от дорогих маршрутов через Украину и Польшу.