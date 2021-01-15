Достройку «Северного потока-2» отложили на неопределенный срок 401 0 Экономика

«Газпром» отложил на неопределенный срок возобновление работ по строительству газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании. Разрешение на прокладку труб общей длиной 127 км начало действовать 15 января. Но в «дочке» российской монополии, компании Nord Stream 2 AG, зарегистрированной в Швейцарии, сообщили, что перед запуском работ им необходимо «проверить оборудование».