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Достройку «Северного потока-2» отложили на неопределенный срок

15 Января 2021 401 0 Экономика
Достройку «Северного потока-2» отложили на неопределенный срок

«Газпром» отложил на неопределенный срок возобновление работ по строительству газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании. Разрешение на прокладку труб общей длиной 127 км начало действовать 15 января. Но в «дочке» российской монополии, компании Nord Stream 2 AG, зарегистрированной в Швейцарии, сообщили, что перед запуском работ им необходимо «проверить оборудование».

«Северный поток-2» выбивается из графика

  • Строительство датского участка газопровода «Северный поток-2» задерживается. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на Nord Stream 2 AG. Дания выдала разрешение на проведение работ с 15 января 2021 года, но «дочка» «Газпрома» не приступила к ним.
  • Официально заявляется о необходимости «проверить оборудование». Только после этого российские суда станут прокладывать участок длиной 127 км. При этом в компании – операторе проекта признали, что не могут уточнить, когда стартует укладка труб. Это может произойти «до конца января или в начале февраля».
  • Между тем, по информации Bloomberg, к журналистам которого попал график строительства газопровода, стройка будет завершена не раньше июня. В водах Дании работы будет вести трубоукладочная баржа «Фортуна». Она закончит укладку в последнюю неделю мая, а затем должна будет довести до конца немецкий участок длиной около 17 км. Последний будет сдан в июне. Тем временем Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило разрешение на продладку газопровода, но только до конца мая.
  • Часть информации Bloomberg соответствует данным морского управления Дании, которое подтвердило – в территориальных водах страны будут работать «Фортуна», а также «Балтийский исследователь» и «Мурман». Трубоукладчик «Академик Черский», который Россия купила у Нигерии, по-видимому, вообще не будет задействован в работах либо обслужит их только в немецких водах.
  • Баржа «Фортуна» стояла последние две недели в немецком порту Висмар и вышла оттуда в четверг, 14 января, а судно «Балтийский исследователь» подошло к месту строительных работ. О перемещениях «Академика Черского» ничего не сообщается.

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  • США ужесточили санкции против газопровода в 2020 году. Новые ограничения вступили в силу 1 января. Теперь суда, задействованные в строительстве газопровода, нельзя страховать, а также тестировать. Сам газопровод под угрозой санкций запрещено сертифицировать. Госдеп занимается запугиванием участников проекта и рассылает им угрозы в письмах. «Пока не поздно» они требуют от компаний покинуть проект.
  • 3 января из проекта вышла норвежская сертификационная и классификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL), а 13 января датская инжиниринговая корпорация Ramboll. Давление на проект со стороны США продолжается.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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