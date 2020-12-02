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«Газпром» готов заменить газ водородом для Германии
2 Декабря 2020 136 1 Экономика
В 2020 году состоялась генеральная репетиция того, что ждет российскую газовую монополию в ближайшем будущем – крупнейший потребитель российского газа, Германия сократила закупки на 25% и существенно подкосила финансовые результаты российского поставщика. К 2050 году Германия, как и весь Евросоюз, полностью откажется от углеводородного топлива, в том числе и природного газа. Заменить его предполагается водородом. В России уже начали обсуждать, как приспособиться к новой реальности. Но пока чиновники думают, «Газпром» предложил Германии строить вместе завод по производству низкоуглеродного водорода. Правда, завод предполагается построить на территории Германии.
«Газпром» перейдет на водород с Германией
- Российская газовая монополия ищет возможности вписаться в меняющуюся энергетическую политику Евросоюза. Так, «Газпром» предложил Германии построить на севере страны завод по производству низкоуглеродного водорода. Об этом рассказал начальник департамента по транспортировке и хранению газа Александр Ишков.
- Поскольку «Северный поток» и «Северный поток-2» могут быть перенастроены под поставки водорода, завод предложено строить у точки выхода трубы «Северного потока-1». При этом для производства водорода будет использоваться «зеленая» энергия. Это приведет к тому, что углеродный след составит 1,2-1,6 кг СО2 на 1 кг водорода – в три раза меньше, чем установленный для ЕС показатель.
- В «Газпроме» проектом займется специализированная организация, под крылом которой будут реализовываться инновационные пилотные проекты в области водородной энергетики. Она получила название «Газпром водород». Компания в перспективе будет создавать технологии низкоуглеродного производства, хранения и траснпортировки смесей водорода. Также на нее возложат сбыт водорода за рубеж, в том числе в Германию.
- Это ответ на стратегию Еврокомиссии, которую она опубликовала в июле этого года. До 2024 года в ЕС должны быть построены электролизные установки, производящие до 1 млн тонн возобновляемого водорода. Затем до 2050 года будет осуществляться плавный переход отдельных отраслей на водород. В свою очередь, 11 крупнейших европейских компаний, занимающихся транспортировкой и хранением газа, к 2040 году увеличат протяженность водородных трубопроводов до 23 тыс. км.
- К 2035 году Россия намерена производить и экспортировать 2 млн тонн водорода. Ключевым покупателем российского водорода должна стать Германия. При этом стоимость «зеленого» водорода (то есть произведенного путем электролиза воды с помощью возобновляемых источников энергии) составит к 2050 году 7,5 долларов за миллион британских термальных единиц. Газ при этом стоит на уровне 2 долларов. Поэтому чтобы водород мог победить в конкуренции с газом, ЕС собирается ввести экологический налог на углеводороды.
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Какой завод? У РФ нет технологий по производству водорода. Существует всего два способа многотоннажного производства водорода- конверсия паром и электролиз. Конверсию паром завод построить в Германии никто не даст, там получается в процессе уйма углекислого газа. А для электролиза нужно очень много электроэнергии, Германии самой ее не хватает. Так что это пустьішка.