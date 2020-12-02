«Газпром» готов заменить газ водородом для Германии 136 1 Экономика

В 2020 году состоялась генеральная репетиция того, что ждет российскую газовую монополию в ближайшем будущем – крупнейший потребитель российского газа, Германия сократила закупки на 25% и существенно подкосила финансовые результаты российского поставщика. К 2050 году Германия, как и весь Евросоюз, полностью откажется от углеводородного топлива, в том числе и природного газа. Заменить его предполагается водородом. В России уже начали обсуждать, как приспособиться к новой реальности. Но пока чиновники думают, «Газпром» предложил Германии строить вместе завод по производству низкоуглеродного водорода. Правда, завод предполагается построить на территории Германии.